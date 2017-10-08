熱身-金周榮兩送烏龍權敬源斬處子球 韓國2-4負北京新浪網 (2017-10-08 12:51)
稿件來源：第12人APP
日期:10月7日，已經挺進2018年世界杯決賽階段的韓國和世界杯東道主俄羅斯隊進行了一場熱身賽，此次熱身賽共有6名效力於中超的韓國外援入選了韓國隊的大名單，分別是黃一琇、金基熙、金周榮、金英權、鄭又榮和權敬原。面對俄羅斯的比賽金周榮、金英權、鄭又榮、權敬原均首發登場，除此之外前富力外援張賢秀同樣首發登場。
不過比賽中最為尷尬的當屬華夏幸福中衛金周榮，下半場比賽第55分鐘和第57分鐘，金周榮連續不慎自擺烏龍。
不過權健外援權敬源則收穫了他代表韓國國家隊的處子進球，最終韓國隊以2-4的比分負於俄羅斯，10月10日，韓國隊將在友誼賽中迎戰非洲勁旅摩洛哥隊。
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