正在中國參加2017年NBA中國賽的耐克運動員凱文·杜蘭特（金州勇士隊）、卡爾-安東尼·唐斯（明尼蘇達森林狼隊）及泰爾斯·瓊斯（明尼蘇達森林狼隊）來到上海，與年輕球員、球迷和青少年交流與互動，將對籃球的熱情傳遞給每一個籃球愛好者，鼓勵他們繼續努力訓練，為各自的夢想全力以赴。

日期:10月6日，凱文·杜蘭特結束了深圳的行程，迅速抵達上海，繼續他的2017年度NBA中國賽耐克籃球行。在過去的幾年中，杜蘭特已經五次造訪大中華區，此次以衛冕冠軍及總決賽MVP的身份再度來到上海，旨在把他「當出手，絕不讓」的冠軍精神和態度傳遞給大中華區所有熱愛籃球運動的年輕人。

6日下午，杜蘭特現身耐克淮海品牌體驗店，與2016-17賽季耐克高中籃球聯賽上海賽區四強球隊的20名球員們見面。面對在場的年輕人，杜蘭特分享了自己從兒時到高中籃球生涯再到NBA過程中的故事和體會，希望以以此激勵他們繼續努力提升自己，勇敢繼續追逐各自的夢想。

「在高中的四年裡面，我總是向更好的球員發起挑戰，讓自己不停的進步，」杜蘭特在回憶自己籃球故事時表示，「我的目標一直是進入NBA，為此我每天都在努力去實現自己的夢想。我從沒想過有一天可以真的贏得總冠軍和總決賽MVP，我只是想要不斷進步，成為場上最優秀的球員。」

從2017-18賽季開始，耐克正式成為NBA官方場上運動服裝供應商，藉著此次NBA中國賽的機會，杜蘭特也向球迷們展示了全新的Nike NBA Connected Jersey。

2007年5月，杜蘭特正式加入耐克大家庭並於2008年就擁有了他的第一雙簽名球鞋。十年間，杜蘭特以及他的簽名鞋系列都不斷取得了更出色的表現。在耐克淮海品牌體驗店，杜蘭特還展示了幾款全新配色的KD10戰靴。KD10 Numbers是首款印有球隊標誌的耐克籃球鞋，該名字源於勇士隊的口號：眾志成城（strength in numbers），KD10 Celebration採用勇士隊傳統的藍與金配色，搭配特別的細節設計，致敬冠軍及MVP的榮耀。隨著杜蘭特的再次到訪，兩款球鞋均已開始發售。

2017-18賽季NBA季前賽在深圳和上海開打，由杜蘭特領銜的勇士對戰森林狼，NIKEiD產品定製服務也於10月5日上線中國特別版本的KD10來迎接這個盛會。鞋身用紅金多色面料來營造中國氣氛，金色的swoosh代表衛冕的決心，更有趣的是，鞋身內側可以添加中文字 「粵」 和 「滬」 ——用賽事舉辦地的簡稱來紀念這一次特別的中國賽，顯得十分特別。

結束了耐克淮海品牌體驗店的行程，杜蘭特又前往五愛中學的籃球場，讓正在場上打球的球員們驚喜萬分。被現場熱烈的籃球氛圍所感染，杜蘭特親自下場向球員們發起了一系列挑戰，與他們一起盡情享受籃球帶來的快樂。

10月7日，明尼蘇達森林狼隊的當家球星卡爾-安東尼·唐斯到訪上海國際時尚中心耐克工廠店，興緻勃勃的與來自當地社區的小球迷進行了遊戲互動。在這群孩子面前，唐斯回憶起了自己兒時的籃球夢想，並向他們強調了大胆去追逐夢想的重要性，鼓勵他們繼續堅持自己的熱愛，把夢想變為現實。

「一定要有大的夢想，不要給自己設限，要有一個努力的方向，」唐斯對孩子們表示，「在追逐夢想的道路上，可能會遇到很多困難和挫折，但是我希望你們永遠不要放棄，一定要對自己有信心，努力去實現自己的夢想。」

當天傍晚，森林狼隊的後衛泰爾斯·瓊斯現身東方明珠邊的RISE ACADEMY球場。瓊斯在大學期間效力於杜克大學，並在2015年NCAA決賽中表現出色幫助球隊奪冠，並榮膺MOP。對於來中國參加NBA中國賽，瓊斯表示非常興奮，他在場上親自為小球員示範技術動作，傳授經驗和要領，並鼓勵小球員們保持自信，不斷進步提升自我。