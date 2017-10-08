盤點本賽季結束后或退役老將：再無皮卡老司機北京新浪網 (2017-10-08 12:16)
卡特與諾天王可能同時退役
日期:10月8日消息，據《後仰世界》報導，NBA是個動態的聯盟，每個賽季都有人員流動。2017-18賽季即將到來，但是打完這個賽季，也有一些球星要離開我們，下面讓我們盤點一下下賽季結束后即將退役的五大巨星吧。
5。理查德-傑弗森
傑弗森在過去兩年裡一直暗示要退役，但是因為種種原因，他都繼續留下來作戰了。現在還有一種傳言稱，傑弗森不會出現在騎士的揭幕戰名單中，因為騎士現在的球員太多了，他們需要削減人員，給德維恩-韋德騰位置。
不管傑弗森是否會被裁掉，他都已經37歲了，這意味著這位昔日的聯盟一線小前鋒，不會再續約了——不管騎士是否能在新賽季奪冠。
4。傑森-特里
特里新賽季結束后就成為了自由球員，這是他退役的好時機。特里已經沒有什麼遺憾了。他在2011年隨達拉斯小牛贏得了總冠軍，2009年也拿到了年度最佳第六人獎。現在他的生涯三分命中數也排在聯盟歷史第三，還有什麼不滿足呢？
39歲的特里已經是全聯盟第三老的球員了，他已經不需要證明什麼，是時候享受自由的退役生活了。
3。馬努-吉諾比利
吉諾比利是另一個曾多次考慮退役的球員，不過他最終沒有這麼做，而是與馬刺簽下廉價合同，重回球隊。
當然，雖然吉諾比利與球隊簽下了2年合同，但這並不意味著他就會打完這份合同。今年7月，吉諾比利就已經年滿40歲了，他是聯盟里第二老的球員。吉諾比利上賽季場均出戰18分鐘，得到7.6分，他已經不需要證明什麼了，不過吉諾比利退役后，托尼-帕克就將成為馬刺僅存的三巨頭活化石了。
2。德克-諾維茨基
德克的忠誠和運動壽命在NBA都是無人能敵的。他已經為小牛效力了20個年頭，科比-布萊恩特是目前唯一為一支球隊效力20個年頭的球員。
儘管如此，德克在過去幾年的產量也大幅下降，上賽季是他自1998年新秀賽季以來的最低得分。小牛顯然已經進入了重建模式，重返季後賽不是夢想，德克的經驗和建議可以給這些孩子們帶去幫助，但是這種事情，在管理層一樣可以做。
1。文斯-卡特
昔日翱翔於九天之上的半人半神也老了，雖然他現在時不時還可以上演驚人的暴扣，但不要忘記，卡特以183天的優勢擊敗了吉諾比利，成為NBA現役最老的球員，新賽季打完，卡特將年滿41歲。
雖然很多人都認為卡特會加盟勇士，跟著拿一枚戒指，但是最終，卡特雖然加盟了一支加州的球隊，但是薩克拉門托和金州不是在一個地方。卡特看起來已經無欲無求了，他很可能會在新賽季結束後退役。
（咕噠）
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