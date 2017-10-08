土耳其經歷了一場糟糕的比賽，他們在主場0-3不敵冰島，喪失了參加世界杯的希望，而圖蘭離場的微笑，引來了他們當地媒體的批評。

比賽第60分鐘，阿爾達-圖蘭被換離場，當時場上比分土耳其0-3落後。換下場后的圖蘭，邊走邊笑，這引來了當地媒體的猛烈抨擊。《馬卡報》也打出標題，「圖蘭不合時宜的微笑，惹怒了土耳其球迷以及媒體。」

事實上，圖蘭已經不止一次與當地媒體發生衝突。此前，圖蘭在飛機上與記者爆發出衝突，引起軒然大波，之後宣布退出了國家隊。不過，又重返國家隊，但情況依然沒有得到改善。

本賽季，圖蘭在巴薩被宣布「死刑」，沒有獲得一分鐘的出場時間。2015年圖蘭加盟巴薩，短短兩年時間，已經從一名頂級球星淪為一名可有可無的球員。

（Bob）