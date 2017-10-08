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日期:10月7日，新賽季澳超聯賽首輪比賽，中央海岸水手主場迎戰紐卡斯爾噴氣機，奧多諾萬上演帽子戲法，錢普尼斯和佩特拉托斯分別建功，最終客場作戰的噴氣機完成逆轉，5-1大勝中央海岸水手。

開場僅5分鐘，中央海岸水手率先打破僵局，利用角球機會，由阿斯德魯瓦爾門前搶點破門，主隊1-0領先。

隨後第9分鐘，紐卡斯爾噴氣機獲得點球機會，新援奧多諾萬主罰一蹴而就，噴氣機扳平比分。

第28分鐘，紐卡斯爾噴氣機前場右路大範圍轉移，左路的納博特拿球后橫傳中路，奧多諾萬輕鬆推射反超比分，2-1。

第38分鐘，納博特左路送出傳中，中路的奧多諾萬高高越起，頭槌再下一城，3-1。

第81分鐘，替補登場的小將錢普尼斯左路突破到禁區，起腳射門被擋下，隨後連續起腳，完成破門，4-1。

第90分鐘，佩特拉托斯禁區內拿球，利用個人能力，重炮轟門，皮球直鑽球門遠角，5-1。

最終，憑藉新疆奧多諾萬的帽子戲法，以及錢普尼斯和佩特拉托斯各入一球，噴氣機5-1大勝對手，取得新賽季開門紅。