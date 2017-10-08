近日，前火箭隊主帥凱文-麥克海爾在參加一檔節目時談到了火箭隊的新后場組合保羅和哈登。雖然麥克海爾稱讚了火箭引進保羅這筆交易，但是他直言詹姆斯-哈登不是一名合格的球隊領袖。對於前主帥的言論，今天，哈登予以反擊，並且稱麥克海爾是「小醜」。

「我做了他要求我做的一切，但是他從來沒有教我如何成為一名領袖。」哈登在反擊中向記者透露，「我每天都在讓自己變得更好，但是很顯然，他這樣說我，在一定程度上也反映出了他的為人。」這兩人關係為何如此劍拔弩張？難道麥克海爾當時的下課和火箭大當家哈登也有一定關係嗎？

要知道，在2014-2015賽季，麥克海爾帶領火箭殺入西部決賽，距離上一次進入西決，已經有18年的時光了。即使率隊完成了突破，然而到了2015年11月份，麥克海爾卻遭到球隊解僱，火箭管理層這一舉動迅速遭致球迷們的議論紛紛，有人說這和哈登不喜歡麥克海爾有關，也有人說，火箭11月份在主場被凱爾特人早早擊退是導致麥克海爾下課的直接導火索。

實際上，2015-2016賽季，火箭的狀態並沒有展現出球迷期盼的那樣，球隊的低迷，哈登的迷失，麥克海爾一下子從天堂跌入人間，更讓人感到心寒的是，火箭當時將其解僱，用的詞語竟然是冷冰冰的「Relieve」，其翻譯原文是「火箭解除了凱文-麥克海爾的主教練職務」，對於一位名人堂的成員，火箭這樣做的確十分冷血。再加上，在火箭運籌帷幄善於處理人際關係的莫雷在新聞發佈會上直言：「The players weren』t responding to him」（「球員們已經不聽他的了」），彼時麥克海爾的處境可想而知。

對於火箭的種種做法，暫且先不論其執教能力，火箭管理層在解僱麥克海爾這件事上，做法確實欠妥，甚至連一句「謝謝」都未提及。前火箭球員帕森斯曾發推感謝麥克海爾，並且稱對於主帥被解僱深表遺憾，在自己的職業生涯中主帥教會了自己很多，麥克海爾也是帕森斯最喜歡的一名教練。霍華德也表示自己和主帥相處的十分愉快，他突然被解僱，自己感到很難過。馬刺主帥波波維奇當時也站出來力挺這位火箭主帥，並且認為火箭這件事做的太過於絕情。「魔術師」約翰遜則直言：這將是火箭隊本賽季犯下的最大錯誤。麥克海爾的妻子憤怒的連發三條推特，抨擊哈登、莫雷和火箭管理層。

關於帕森斯和霍華德的言論，這恐怕要打臉莫雷。在火箭管理層的設想中，當時球隊的老大是哈登，球隊必須一切都是圍繞哈登來實現的。在哈登來到火箭的最初那幾個賽季，他的確給火箭帶來了新鮮的血液，火箭也漸漸從姚麥組合解散后的陰影中走了出來。但是哈登在來到火箭后的防守問題一直飽受球迷們詬病，即使在進攻端他十分出色，但是防守端的一系列問題遭致麥克海爾的不滿。

當時，麥克海爾讓哈登要多注意防守，但是哈登不以為然。在防守端，哈登已經被貼上了「眼神防守」的標籤。哈登曾答應火箭隊的教練組提高防守，但一個賽季過去，哈登的防守卻不進反退。腦洞大開的中國網友們曾賦詩一首：「大河向東流，第一分衛不防守。回頭夜店一碗酒，一步被過不回頭。隊友要球拔起投 ，數據面前沒朋友。遇見隊友一聲吼，該輸球時就撒手。」

因此，兩人的積怨從哈登消極的防守開始，值得一提的是，火箭一直致力於打造攻守平衡的競技狀態，哈登防守的劣勢在於習慣賭博式搶斷和防守走神。2012-2013賽季，哈登在場時，火箭隊的防守效率（每100回合失分）為102.9分。反之為98.9分，相差4分之多。當其在場時，對手場均可以得到102.5分，命中率為43.6%。反之為98.8分和41.5%。在此後幾個賽季中，哈登過獨的球風和懈怠的防守一直成為麥克海爾的心病。

當霍華德與哈登牽手那個賽季，不少人對「摩登」組合期待不已，但是哈登的防守再次遭致魔獸的不滿，要知道，「魔獸」曾經可是連續三年最佳防守球員，對於哈登這樣的「眼神防守」自然是看不慣的。相反，麥克海爾對霍華德的能力深信不疑，引進霍華德就是為了提高火箭內線水平，但是哈登當時喜歡單打，這無疑是削弱了火箭的內線實力，也讓霍華德內線單打能力閑置。

這也很好理解，為什麼在麥克海爾的心中，哈登並不是一位好領袖。即使在2014-2015賽季，兩人看起來關係和睦，麥克海爾甚至幾度公開表揚哈登，今夜球館上方的燈都不及大鬍子耀眼。雖然火箭打進西決的那個賽季用成績掩蓋了兩人最根本的問題，並且創造了球隊進入21世紀以來最佳戰績，但是一旦球隊戰績不佳時，哈登和麥帥的問題便暴露無遺。

與哈登前幾個賽季的「玩世不恭」相比，麥克海爾給人的感覺更加極具戲劇性，由於麥克海爾沒有戰術板，不少球迷將其戰術解釋為「xjbd」，當哈登狀態不佳時，球隊的狀況就非常窘迫。有時候還會亂換人，球員們一旦不適應比賽，手感就會冰涼。因此，從某種程度上來說，麥克海爾都會過多依賴於哈登，過多依賴的結果就是放縱哈登，「放縱哈登」意味著即使對他的單打獨鬥和眼神防守睜一隻眼，閉一隻眼。過多縱容便讓哈登更加有恃無恐，這樣加速了麥克海爾的下課。

執教5年，帶著193勝130負，勝率高達59.8%的戰績以及1200萬美元的保障工資，58歲的麥克海爾離開了火箭隊。從執教戰績來看，麥克海爾雖稱不上傳奇教練，但也是功大於過。然而這一切，還是在那個2015年的夏天，猝不及防的發生了。

過了個夏天，2015-2016賽季，火箭以4勝7負的糟糕戰績開局，據ESPN數據統計，火箭在進攻端的效率值排名全聯盟第24位，防守端的效率值則是全聯盟倒數第二，位列29名，球隊的三分命中率也排名聯盟29位。糟糕的戰績讓上賽季的輝煌煙消雲散，這就是NBA，有時候甚至不允許你犯錯。甚至在前三場比賽中，哈登狀態全無，投籃命中率低到令人髮指。麥帥卻是一位鼓勵自由進攻的教練，他把所有的自由都給了哈登，這讓哈登成為了聯盟頂級球星，但同時也存在著很多弊端。火箭整支球隊的進攻基本都在哈登一個人身上，當他打得順可以吸引包夾，那麼外線的投手們就可以獲得更多的三分球機會，但當他突破投籃受阻的時候，球隊的整體進攻就很難運轉。

更重要的是，在飽嘗了進入西決輝煌之後，哈登一時間成為休斯頓的英雄。讓球迷們無法理解的是，火箭在2014-2015賽季西決第三場，在主場以80-115被勇士屠殺，原本火箭在前兩個客場一共只輸給勇士5分，還差點就贏下了第二場。原來是因為哈登在第三場比賽開始前，去休城夜店參加派對，導致第三場狀態不佳。2015年的夏天，哈登迅速勾搭上名媛科勒-卡戴珊，那個時候，科勒還並沒有與奧多姆離婚。

當時的「三角戀」轟動NBA，主帥麥克海爾心裏自然很清楚，如果哈登與科勒一直在一起，那麼他的競技狀態肯定會受到不大不小的影響，科勒無異成為了橫亘在兩人中間的那個人。但是當哈登流連於夜店，麥克海爾卻並沒有對其勸誡。看起來是呵護，實際上卻是溺愛，久而久之，球隊雖然表面上關係融洽，但麥帥這種用球隊紀律換來的和諧在不久之後便崩塌。哈登甚至在2015年9月份回歸球隊訓練營的時候，出現體重超重的情況，從這一方面分析，科勒讓哈登在2014-2015賽季初的狀態起伏不定，同時這也加速了兩人的關係破裂。

在麥克海爾被解僱之後的第一場比賽，哈登用45分11個助攻和8個籃板的「准三雙」表現，戰勝開拓者迎來了換帥后的首勝。在球迷們為麥帥鳴冤時，哈登的表現無疑深深刺痛著前主帥的心。這也有了在去年夏天，德安東尼入主火箭之後，將哈登改造成控球後衛，麥克海爾會看低這一改變：「哈登真的會去改變嗎？他的腦子裡只想著得分！」也才有了今天「哈登不是好領袖」的口水戰。

3個多賽季，一位主帥寵愛著弟子，卻最後由於溺愛而導致下課的故事最終翻篇。在德安東尼的改造下，「大鬍子」的改變有目共睹，他不再粘球，不再眼神防守，在這場殘酷的「真人秀」背後，究竟孰是孰非，雙方各執一詞。只是，當時麥帥過多的信任與依賴卻換來下課的局面，有些心寒，亦有些冷漠。