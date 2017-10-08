江山100國際越野跑，在跑圈裡以虐出名，在剛剛結束的2017年的比賽中，總體完賽率只有26%。而105公里組，更是這場很虐的比賽中最虐的一個。拿下比賽前三名的是越野跑圈的大神——謝斌、劉朝、王累累，但這一次以18小時48分完賽的第四名——35歲的郭偉慶更加特別，因為這個來自山東的跑神，還有一個身份——山東省招遠縣瑩泉水場一名有著十年資歷的普通送水工。

在我省這場超虐的比賽后，錢報記者電話聯繫了郭偉慶，聊起他和跑步的故事。

第一次跑越野竟拎著水

每天訓練感覺扛水爬樓都不累

2016年的嶗山100公里國際越野挑戰賽，對郭偉慶來說，是人生中的一場意外。

那場比賽中，據說有許多越野高手參加，但第一次參加百公里越野賽的郭偉慶，手裡拎著一瓶1.5升的嶗山礦泉水，以領先第二名足足40多分鐘的成績，拿下了100公里組冠軍。賽后，跑友發現他沒有腿套、登山杖、水袋，穿著一雙沒有減震防滑科技的普通跑鞋，那張提著礦泉水瓶的照片更是在跑友圈刷了屏。

說起那場比賽的奪冠，郭偉慶說：「真的完全沒有想到！」

郭偉慶說：「我本來在中專學的就是體育，一直很喜歡跑步。」從2012年開始，他幾乎每周一到周六都是5點起床，每次跑15~18公里，逢年過節也不例外。

在常人眼裡，送水的工作已經很辛苦，一天要走很多路，為什麼還要再額外去訓練跑步？對郭偉慶來說，跑步或許是他一種純粹的熱愛，是生活中一件不可或缺的事。「每天上班之前先去跑一跑，得空還去打兩小時籃球。」

也正因為這個愛好，讓他練出了非同一般的體能和耐力，「一桶水40斤，我扛兩桶 上8樓都不累。」

他說，平時也會抽出時間去參加比賽，但一般集中在比較近的地方，「去遠一點費用太貴，住宿交通都要不少錢，還要耽誤工作。」

所以，雖然跑了4年，但郭偉慶參加的比賽並不多，2016年的嶗山100，他可是下了「血本」。

「那次是朋友說，我跑了那麼多馬拉松，可以嘗試一下越野。我看嶗山離招遠也近，不用住宿，大巴只要60塊錢，就報了名。」郭偉慶說，那次比賽800塊錢的報名費，再加上來回交通費，就要花他三分之一的月工資。

所以，其他參賽的強制裝備，他盡量省著用，他說，當時沒有專業的越野裝備，甚至連根登山杖都沒有。「第一次參加越野賽，背了個小水袋很快就喝完了，路過補給點的時候就順手拎了瓶。我平時的工作就是送水，需要很多體能，拎瓶水也不是多大的難事。」

拿到那個冠軍，郭偉慶說：「我其實根本沒有想過要跑什麼名次，就是很湊巧拿了個冠軍。」

讚助來了，比賽多了

「送水哥」遭遇幸福的煩惱

一個意料之外的冠軍，讓郭偉慶一戰成名，也讓他嘗到紅了之後的「甜頭」。

郭偉慶說，當了十年送水工，也不見得有多少人認識他，而現在出去參加比賽，「大家都叫我『送水哥』」。

「運動品牌讚助商主動找上門來讚助我去各地參加比賽，還給了我很多服裝和跑鞋。所以，現在參賽，我基本沒有經濟上的負擔。」郭偉慶樂呵呵地說，「拿了冠軍后我兒子一直很驕傲，他現在9歲了，也開始跟著我一起跑步了。」

所以，過去的這一年間，郭偉慶參加了十多場百公里越野賽，拿了北京100英里愛江山英雄挑戰賽、新疆喀納斯越野超級跑等4個冠軍。

突然的爆紅，郭偉慶也遭遇了煩惱。

「以前出去比賽是跑馬拉松，最多兩天，客戶等一下，同事替一下就好了。」郭偉慶告訴記者，「但現在主要跑越野賽，離得都很遠，來回最少也要5天，客戶和同事都有意見。」

所以，他現在站在了人生的十字路口——要不要做一輩子扛水工？面臨新的選擇，他有點猶豫。

「現在有一家體育賽事公司請我去做測線，可以做自己喜歡的事情當然最好。但是公司不在本地，太遠了。」這意味著郭偉慶要離開家鄉，遠離自己的家人，「我還沒想好，真的很糾結。」

江山100當天，郭偉慶直到晚上10點才完成比賽，回到酒店，他說，簡單休息一晚就要趕回招遠繼續工作，「無論怎樣，生活要繼續的。」

（來源：錢江晚報 記者 王瓊 李穎 通訊員 王萍琴）