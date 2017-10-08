日期:10月8日，勝負彩第17148期任九開獎結果揭曉。本期一等獎爆出924577注，單注獎金僅13元，為任九獎金歷史第5低。本期任九投注總額為20,115,170元。

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彩果方面，世歐預賽事中，比利時客場4-3擊敗波黑、法國客場1-0小勝保加利亞、荷蘭客場3-1完勝白俄羅斯、瑞典主場8-0血屠盧森堡、瑞士5-2大勝匈牙利、葡萄牙客場2-0輕取安道爾、塞普勒斯1-2負於希臘、法羅群島1-1戰平拉脫維亞、直布羅陀0-6負於愛沙尼亞。

任九獎金歷史最低排行榜期號獎金時間1604622016/3/250703742007/6/71617382016/11/121515182015/10/1109048112009/6/1115152112015/10/1317148132017/10/808051182008/8/1112051202012/4/1608052242008/8/1407035252007/6/316172262016/11/12

世非預賽事，喀麥隆、奈及利亞、摩洛哥均在主場奏凱，幾內亞1-4負於突尼西亞。巴甲賽事，克魯塞羅2-1逆轉戰勝龐特普雷塔。14場賽事打出6場主勝，7場客勝和1場平局。

彩喀隆尼利瑞典法群波黑直羅幾亞白俄保利安爾瑞士塞路摩哥克塞3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3

溫馨提示：本期兌獎截止日為2017年12月7日，逾期作棄獎處理