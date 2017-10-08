日期:10月8日，據NBC報導，談到自己在季前賽中的表現，本-西蒙斯表示會打5到6分。作為組織核心的他談到和凱里-歐文的對位，表示能和如此出色的後衛對決，感覺是極好的。而歐文則鼓勵了他，希望西蒙斯適應組織核心的角色。

儘管能站上球場已算進步，但西蒙斯絕不諱言自己的不足。在昨天進行的76人以102-110負於凱爾特人的第2場季前賽中，他出戰22分鐘，8投3中得到8分3個籃板5次助攻3次搶斷，但也有5次失誤和4次犯規。

「今晚，（我給自己打）5到6分吧，」西蒙斯說，「失誤太多了，此外在和（阿隆-）貝恩斯對位時的進攻犯規也太多了。」

76人希望通過每場比賽對西蒙斯有全新的認識。昨天，他們研究了西蒙斯跟防小個球員的效果，也曾在開局讓西蒙斯對位綠軍四號位傑森-塔圖姆。隨後，西蒙斯先後對位過對方前鋒戈登-海沃德、二號位杰倫-布朗，最後對上了歐文，後者該場出戰24分鐘，三分7中5得到21分。

西蒙斯和歐文分別作為各自球隊的組織核心，卻是一組頗有趣的對位。二人僅身高就相差17公分，此外更別提6年的NBA經驗、4屆全明星和一座NBA總冠軍的差距。

西蒙斯也表示：「能和像他這樣出色的一名控衛對位，對我是再好不過的事兒了。」

此外，通過對位，2011屆狀元歐文也發現了2016屆狀元西蒙斯巨大的潛力空間。

「這對於本來說會是個調整，」歐文說，「必須明白的是，當你出任控衛這個角色，你就得和包括我在內的很多機動性強的球員對位。今晚本在調動全隊上做得很棒，他是一名出色的年輕球員，以後會越變越好。（布雷特-）布朗教練將球交到他手上，一旦如此，你就能做出很多決定，不過這也成為我們在防守端加以利用的一點。」

後天，雙方將在波士頓再戰一場。再次和歐文對位，西蒙斯又會拿出怎樣的表現？（魑魅）