去年夏天留下的一個問題：后鄧肯時代的這面旗，萊昂納德扛得動嗎？

一年之後，我們得到了一個滿意的答覆。

球隊61勝西部第二，有驚無險的闖進分區決賽，個人數據水漲船高，場均25.5分5.8板3.5助1.8搶斷的成績單也已足夠進入MVP的討論範圍。跟過去的幾年相似，他在悄無聲息間接過了時代更迭的權杖，將自己一步步推上了實力的頂峰。

過去的萊昂納德，總被人披上防守大閘的外衣。成名之初便是決賽與勒布朗的硬碰硬，讓自己的實力被外界廣泛的認可則源於自己一座接著一座的捧起年度最佳防守球員的獎杯。他的防守以穩且准出名，身高臂展給了他極大的防守優勢，加上自己出色的上肢力量，先頂，再掏，緊接著擠過身位一步將球斷下，立刻進行守轉攻。萊昂納德雙手一張，如天羅地網，攻或傳，都別想舒舒服服的。

但在剛過去的這個賽季，一切都開始變得不一樣了。

萊昂納德仍舊是一個出色的防守球員，他依舊能給球員施加極大的防守壓力，但數據對他卻不再如過去那般「友善」。對位球員的命中變化從之前的-5.7%，降到了上個賽季-0.8%，而且每個區域的防守數據都出現了不同程度的下滑。DWS值4.7，低於前個賽季的5.5，DBPM值1.5，生涯最低，在場時全隊整體防守水準也在下降，上賽季的百回合失102分生涯最低。

這其中自然有鄧肯退役所帶來的影響。即便是行將退役的老鄧肯，在面對多數球隊時他依舊是球隊最為可靠的內線支柱，萊昂納德能夠很安心的將自己的後背交給鄧肯，而他只需將精力傾注在外圍的第一線。鄧肯退役之後，身後的依靠不再，效率下滑也在意料之中。

但除此之外，更重要的原因是，他需要更多的將精力放到進攻當中去了。

25.5分創造了他的生涯新高，尤其是在馬刺的進攻體系下這點顯的更加可貴，萊昂納德的所有進攻當中有37.6%的出手是在防守人距離他4至6英尺的情況下（俗稱空位）完成的，同級別球星當中只有保羅和庫里比他更高，但在效率上，卻無人能出其右，整體命中51.2%，有效命中60.3%，其中兩分命中甚至達到了61.5%。

馬刺隊會為萊昂納德提供各種掩護與無球跑動，以達到牽制對方防守的目的。幾年的歷練已經讓他成長為一名應變能力迅速的球員，他是這個聯盟里最好的中距離攻擊手，任何球員在面對萊昂納德時都必須時刻保持警惕，一旦出現協防猶豫或者默契短路的問題，萊昂納德會立刻讓他們付出代價。

下面是萊昂納德在各個位置上的進攻效率分佈：

距離籃筐0至3英尺範圍內，命中為66.4%，3至10英尺的近框端進攻效率為52.7%，10至16英尺的中距離為44.1%，16英尺至3分線的長兩分是49.3%，3分線外的表現是38.1%。

跟之前一個賽季相比，有上漲也有下滑，但整體上趨於全面而且更加穩定，跟過去的萊昂納德相比，他在進攻端「無死角」的趨勢開始變得更加明顯。

在整體進攻當中，萊昂納德在支配球方面的戲份也在隨著帕克和吉諾比利的老去而增加。

上個賽季，他的場均助攻數達到了3.5次，生涯新高。他是聯盟里最懂得利用擋拆來完成有效得分的球員，時機的掌控和在場上閱讀比賽的能力在隨著時間的推移不斷累加，萊昂納德頻繁地扮演球隊進攻發動機的角色，也在慢慢降低球隊對於帕克的依賴。

關於萊昂納德的進攻，還有另一組數據：

五種進攻方式場均拿19.3分，也勾勒出了萊昂納德進攻端全能的一面。在單項超過聯盟球員佔比這一欄里，呈現的就是萊昂納德對於技藝打磨的執著，他並不像部分球員那樣專精於某一項技藝，對於每一種進攻技巧，他都做到了盡善盡美，在他的武器庫里，你甚至找不到一絲留白。

一段老評價：

波波維奇曾談論自己對萊昂納德最初的印象：「他不是一個射手，也不是一個得分手，甚至都不像個外線球員，他是一個能摘籃板的大個子。」他在大學的兩個賽季，三分命中不過25%，雖然臂展出色，手掌巨大，而且彈跳並不拔尖，在進攻上，投籃手型和出手點都存在著問題，作為一名NBA級的球員，他的外線進攻缺乏足夠穩定性。

他就是從這樣一個進攻貧瘠的形象里走出來的「普通人」。

作為球隊的核心人物，萊昂納德跟很多人們熟知的領袖不同，他沒有那麼愛在場上在指手畫腳，即便他表過態要在場上更多的「訓話」。在更多的時候，他還是更喜歡用自己的方式去領導他的球隊，比如說，在一次漂亮的進球之後，沒有多餘的慶祝動作，而是立刻招呼隊友注意在第一時間的防守。

在NBA這片名利場，萊昂納德是個十足的「怪人」，亦或是「瘋子」，他所做的一切，只忠於自己的內心，追求自己所渴望的瞬間。至於名與利，像是早已看淡，淡泊的不像是個26歲的年輕人。但也往往就是他這樣的人，會在某個不起眼的時間驚呆你。

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