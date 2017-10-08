日期:10月8日，勝負彩第17148期任九開獎揭曉：本期足彩豪門正路頗多，任九最終爆出大火鍋，頭獎僅13元列歷史第5低。

據統計，在任九至今的開獎中，任九場獎金8元及以下僅有5次（含3場8元），本期任九獎金，可以排進歷史前5。據查詢，排名任九最低獎金前5的足彩均是以國家隊比賽為主，強弱分明，穩膽易尋。

任九獎金歷史最低排行榜期號獎金時間1604622016/3/250703742007/6/71617382016/11/121515182015/10/1109048112009/6/1115152112015/10/1317148132017/10/808051182008/8/1112051202012/4/1608052242008/8/1407035252007/6/316172262016/11/12