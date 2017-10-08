球哥接近復出!主帥沃頓藏寶:不會讓他貿然出戰北京新浪網 (2017-10-08 12:10)
球哥稱自己每天都在變好
日期:10月8日，據《洛杉磯時報》報導，近期朗佐-鮑爾因傷沒有參加全隊合練，也將缺席和薩克拉門托國王的季前賽。對此，鮑爾表示他傷情每天都在好轉，已能進行有限的訓練。盧克-沃頓表示他們期盼鮑爾回歸，但不會操之過急。
昨天，此前腳踝扭傷的鮑爾仍未能參加全隊合練，湖人也將他列入明天季前賽主場迎戰國王的觀察名單。據《橙郡紀事報》報導，鮑爾今天仍未參加訓練，主要還是以接受治療為主。
「我如今每天都在變得更好，但仍在每日觀察名單之中。今天我會嘗試進行一些訓練，但也很有限，」鮑爾說，「我仍努力發現積極的一面。正如我說的，我的傷情每天都在好轉。」
鮑爾是在10月3日主場對掘金的季前賽中受傷的，並因此錯過了10月5日兩隊連續第2場交鋒。明天，湖人將繼續坐鎮主場對陣國王。
「毫無疑問，我們樂於看到他能回歸，」湖人主帥沃頓表示，「但……如果他還沒做好準備，我們不會讓他貿然出戰。」
在鮑爾缺席期間，湖人前鋒布蘭頓-英格拉姆承擔了一部分控衛職責。此前他因頭部挫傷缺席了和掘金的二番戰，有可能在明天復出。此外，湖人新援安德魯-博古特腹股溝受傷，明天也可能缺席。（魑魅）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 美國 Bissell 18V 多功能二合一無線吸塵器 1312Q
- 【EPSON】L655連供機+【Targus】15.6”輕省休閒後背包
- 【必翔銀髮】雙掀扶手PU旋轉有背洗澡椅
- leger日本羽鈦《鈦酷》純鈦戒指
- 《親子天下》2年22期 + 贈1年11期
- TITONI Airmaster 空霸 Day-Date 機械腕錶-銀/41mm
- 【HERMES】經典金色大H LOGO小牛皮腰帶/皮帶(90CM-黑-M年H0
- 林內牌 RUA-1621WF-DX(NG2/FE式)水量伺服恆溫16L強制排氣熱
- Valentino范倫鐵諾 晶鑽全陶瓷手錶-金/38mm
- 【美華 HD-800 卡拉OK組】A-320+EWM-P38U+PS-910(伴唱機+擴
中網女雙詹詠然/辛吉斯豪取18連勝 奪今年第9冠【北京新浪網】
扒一扒|昔日恩愛師徒反目!這事到底是誰錯了?【北京新浪網】
福原愛返回日本等待臨盆 到家最想吃扇貝和牛舌【北京新浪網】
種族歧視不能忍!著名歌手力挺書豪 詛咒00狀元【北京新浪網】
打臉騎士?影帝接受勇士總冠軍戒指 這話諷刺誰【北京新浪網】