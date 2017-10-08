日期:10月8日，據《洛杉磯時報》報導，近期朗佐-鮑爾因傷沒有參加全隊合練，也將缺席和薩克拉門托國王的季前賽。對此，鮑爾表示他傷情每天都在好轉，已能進行有限的訓練。盧克-沃頓表示他們期盼鮑爾回歸，但不會操之過急。

昨天，此前腳踝扭傷的鮑爾仍未能參加全隊合練，湖人也將他列入明天季前賽主場迎戰國王的觀察名單。據《橙郡紀事報》報導，鮑爾今天仍未參加訓練，主要還是以接受治療為主。

「我如今每天都在變得更好，但仍在每日觀察名單之中。今天我會嘗試進行一些訓練，但也很有限，」鮑爾說，「我仍努力發現積極的一面。正如我說的，我的傷情每天都在好轉。」

鮑爾是在10月3日主場對掘金的季前賽中受傷的，並因此錯過了10月5日兩隊連續第2場交鋒。明天，湖人將繼續坐鎮主場對陣國王。

「毫無疑問，我們樂於看到他能回歸，」湖人主帥沃頓表示，「但……如果他還沒做好準備，我們不會讓他貿然出戰。」

在鮑爾缺席期間，湖人前鋒布蘭頓-英格拉姆承擔了一部分控衛職責。此前他因頭部挫傷缺席了和掘金的二番戰，有可能在明天復出。此外，湖人新援安德魯-博古特腹股溝受傷，明天也可能缺席。（魑魅）