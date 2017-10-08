2017年全國女排錦標賽7日在江蘇太倉結束了小組賽階段的爭奪，天津女排末輪以3比0（25比11、25比8和25比12）輕取四川隊，最終以三戰全勝且不失一局的戰績獲得D組頭名，昂首晉級本次比賽的八強。

有了前兩輪比賽的磨合，天津隊的全新陣容也運轉得更加流暢，主攻李盈瑩、接應楊藝等小將也逐漸適應了成年隊的比賽節奏。7日面對四川隊，天津隊的整體實力明顯在對手之上，在網口的爭奪中也佔據優勢，最終連勝三局輕取對手。

小組賽戰罷，天津隊與福建隊攜手從D組出線，第二階段將與A組的前兩名江蘇隊和遼寧隊進入E組爭奪兩個四強名額。8日的第二階段首輪，天津隊將對陣遼寧隊。天津隊主帥陳友泉表示：「江蘇隊和遼寧隊都是比較強的隊伍，對我們來說還是要立足做好自己，一分一分跟對方去拼，努力地把自己的水平發揮出來。」

（來源：今體育）