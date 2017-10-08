全錦賽天津女排進八強 陳友泉:戰蘇遼一分一分拼北京新浪網 (2017-10-08 11:31)
天津女排主教練陳友泉
2017年全國女排錦標賽7日在江蘇太倉結束了小組賽階段的爭奪，天津女排末輪以3比0（25比11、25比8和25比12）輕取四川隊，最終以三戰全勝且不失一局的戰績獲得D組頭名，昂首晉級本次比賽的八強。
有了前兩輪比賽的磨合，天津隊的全新陣容也運轉得更加流暢，主攻李盈瑩、接應楊藝等小將也逐漸適應了成年隊的比賽節奏。7日面對四川隊，天津隊的整體實力明顯在對手之上，在網口的爭奪中也佔據優勢，最終連勝三局輕取對手。
小組賽戰罷，天津隊與福建隊攜手從D組出線，第二階段將與A組的前兩名江蘇隊和遼寧隊進入E組爭奪兩個四強名額。8日的第二階段首輪，天津隊將對陣遼寧隊。天津隊主帥陳友泉表示：「江蘇隊和遼寧隊都是比較強的隊伍，對我們來說還是要立足做好自己，一分一分跟對方去拼，努力地把自己的水平發揮出來。」
（來源：今體育）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
中網女雙詹詠然/辛吉斯豪取18連勝 奪今年第9冠【北京新浪網】
扒一扒|昔日恩愛師徒反目!這事到底是誰錯了?【北京新浪網】
福原愛返回日本等待臨盆 到家最想吃扇貝和牛舌【北京新浪網】
種族歧視不能忍!著名歌手力挺書豪 詛咒00狀元【北京新浪網】
打臉騎士?影帝接受勇士總冠軍戒指 這話諷刺誰【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》