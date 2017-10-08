日期:10月8日，據《克利夫蘭老實人報》報導，談到即將開始的對季後賽球隊排名規則的改革，克利夫蘭騎士將帥觀點不一。德維恩-韋德歡迎改革，凱文-勒夫心存疑慮，傑-克勞德認為東西區僅球風不同，泰倫-盧認為不管亞當-蕭華做什麼都得接受。

在對比賽規則、樂透抽籤和全明星等接連進行改革后，季後賽球隊排名規則的改革也被提上了日程。對此，騎士將帥的觀點並不一致。

「我等待著排名規則改革的那一天，」投讚成票的韋德說，「不管是在籃球比賽還是在生活中，變革無處不在。每當變革發生，每個人都有話說，會發表各自的意見證明不該變革，但變革是必需的。」

本周早些時候，聯盟曾在30隊總經理中進行了一項問卷調查，包括哪項規則是最急需變革的，結果參與調查的總經理們有27%將票投給了季後賽排名規則。甚至有人建議NBA在排名時取消賽區，直接按戰績選擇第1到第16位的球隊。

對此，凱文-勒夫仍心存疑慮。

「我認為從邏輯上而言，這肯定相對較難，畢竟此前從未這麼做過，」勒夫說，「我也說不好，不知道該咋辦。這的確給我們增加了難度。當然，我知道每個人都希望看到公平、可持續性發展和平衡，大家也都想要參與競爭。」

勒夫接著說：「沒錯，我們都看到西區已無比擁擠了。我曾說過，球員們一窩蜂往西區跑，西區球隊不斷增強，有了新鮮血液，而且磨合了一年。因此，我也不好說。如果真的要改，那就改吧，至少目前這算是個有趣的概念。」

韋德也談到了東西區失衡的問題。

「我知道西區素來很強大，打我進入聯盟開始，西區球隊就一直在打出精妙的籃球，」韋德說，「西區很強，新賽季還會更強。但我進入聯盟這麼些年，西區球隊也並非年年奪冠。因此從這個角度而言，我認為東區球隊也沒被落下太多。或許這在全明星賽上還無法充分體現出來，但一旦到了總決賽，東區球隊大部分時間里也絕非軟柿子。」

曾在東西區球隊都待過的克勞德表示：「說實話，西區的確很難混，但東區也有不少好球隊，有一批非常勤奮的球員。我認為東西區只是球風不同罷了。當然，西區出色的得分手更多，這的確是我能感覺到的一個區別。」

最後輪到盧教練，他的表態透出幾分無奈，又有幾分事不關己高高掛起的意味。

「我是怎麼想的無關緊要，不管亞當想做什麼，我們都只得接受，」盧教練說，「讓NBA運作得更好，保持可持續發展，這是他們在過去15到20年一直致力於的。只要他們認為對NBA、球迷和我們球隊有利，那我們就必須接受。」（魑魅）