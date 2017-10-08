周日010 韓職 浦項制鐵VS水原三星 2017-10-08 14:00

地點：浦項球場

天氣：20度 多雲

場次：韓職第33輪

浦項制鐵上輪聯賽主場2-2戰平了尚州尚武，球隊最近3輪聯賽拿到了1勝2平不敗戰績，狀態有所回升，不過浦項制鐵提前確定無緣進入爭冠組，目前積39分排名第七位，與身前的江原FC有4分的差距。浦項制鐵暫時領先降級區有6分優勢，保級壓力並不大。本賽季浦項制鐵聯賽主場戰績為7勝3平6負，其主場戰績排名第五位。陣容方面，浦項制鐵前鋒金承大和後衛吳道炫兩人被長期禁賽，另外後衛金光錫則是因傷缺陣。

水原三星上輪聯賽主場1-1戰平了全北現代，球隊最近4輪聯賽僅拿到了3平1負不勝戰績，水原三星最近一段時間狀態欠佳，接連失分之後，水原三星目前僅積52分排名第四位，與領頭羊全北現代之間有10分的差距，球隊本賽季爭冠希望已然不大。水原三星客場戰績不俗，其聯賽客場戰績為8勝5平2負，排名K聯賽第二位。陣容方面，水原三星中場崔晟瑾與李忠成都可以解禁復出，目前陣容齊整。

兩隊最近6次交戰，浦項制鐵戰績為4平2負，打進8球，丟掉10球。

亞盤早盤水原三星客讓平/半高水盤面起步，水原三星本賽季雙殺了浦項制鐵，不過近期狀態走低，平/半盤口搭配屬於合理平衡走勢，浦項制鐵近期多輪不敗，下盤具備一定分流空間和信心，後市上盤水位下滑，維持了水原三星客場合理讓步優勢拉力，如此實則很大意圖上是看好水原三星的真實傾向，本戰看好水原三星客場全身而退。

浦項制鐵預測首發：盧東件、趙民宇、裴瑟基、權完規、黃智秀、孫准浩、李相吉、盧利尼亞、姜祥佑、梁東炫、沈東雲

水原三星預測首發：申和容、郭珖善、閔尚基、具滋龍、廉基勛、李容來、金民友、李宗成、高丞范、朴己東、桑托斯

（中國競彩網-會心一笑）