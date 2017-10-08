勞動基金 今年8個月獲利1918.6億元中央社 (2017-10-08 11:26)
（中央社記者余曉涵台北8日電）勞動部勞動基金運用局日前在網站上公布最新的勞動基金運用效益。截至8月底，整體勞動基金收益數為新台幣1918億6000萬元，整體規模來到3兆5156億元。
勞動基金運用局副局長劉麗茹今天透過電話告訴中央社，由於國際大環境維持穩定向上，歐美年底採購旺季來臨，出口規模可望逐季走高。
她說，後續基金局也仍會觀察全球資金退場速度及景氣復甦情況、美國財政刺激政策執行情形及地緣政治風險等不確定因素，盼獲取勞動基金長期穩健收益。
勞動基金運用局按月將將財務狀況公布上網，根據最新統計，整體勞動基金截至106年8月底止規模為3兆5156億元，其中新制勞退基金規模為1兆8137億元，舊制勞退基金規模為8513億元，勞保基金規模為7151億元，就保基金規模為1130億元，職災保護專款規模為103億元，積欠工資墊償基金規模為122億元。
收益部分，截至8月底整體勞動基金評價後收益數為1918億6000萬元，收益率為5.78%。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為5.89%、6.20%、6.07%、0.28% 、0.61%及 1.42%。
另外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為2867億元，收益數為161億1000萬元，收益率為6.20%。1061008
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