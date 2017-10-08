（中央社記者余曉涵台北8日電）台灣移工模擬公投自9 月17日展開，有民眾支持其中幾項訴求，認為善待外勞可以減少外勞逃跑；但也有民眾對外勞自由轉換雇主持保留意見，或認為不該給移工公投政治權。



台灣移工聯盟9月17日起至到12月10日舉行全台移工模擬公民投票，不侷限移工，台灣人也可參與投票，希望藉此讓移工政策與勞動環境產生改變。



移工政策模擬公投3大題目為：是否同意家庭看護工有勞動法令保障；是否同意自由轉換雇主；是否同意廢除私人仲介制度，強制政府對政府引進勞工。



首波共有2447位民眾或移工投票，近日開票結果顯示，絕大多數人都同意家庭看護工應該有勞動法令保障等訴求。



民眾高小姐認為，尊重移工舉辦公投，因這也是他們表達意見的一種方式。參與投票的呂小姐表示，她支持家庭看護工享有勞動法令的保障。



呂小姐說，她奶奶因為生病而聘用外勞，若能提高外勞工作的福利，讓她們安心照顧奶奶，家人也會比較放心，而且外勞福利較好，待在台灣的時間就會比較長，也不會有外勞離開或逃跑等問題。



不過，呂小姐對其他議題則持反對看法。她說，若是廢除仲介制度，要雇主自己去辦理相關事項，超級麻煩，若家中有急需要照顧的人，交給仲介辦理會比自己去辦理來得快速跟精準。



對移工自由轉換雇主的政策訴求，呂小姐也說，這恐怕會讓家中信任的外勞突然辭職離開，那奶奶就有可能無人照顧。



民眾陳先生則認為，幫移工爭取不必支付高額的仲介費沒有錯，可是不該讓移工有公投等政治權。



參與公投的家庭照護移工蘇米雅堤（Sumiyati）說，現行家事外勞月薪為新台幣1萬7000元，遠低於基本工資（目前為2萬1009元），而且沒有工時限制，也沒有休假保障，所以她支持家庭看護工納入勞動基準法的保障。



蘇米雅堤提及，私人仲介經常要求很高的仲介費。像是她們家事移工每個月必須繳給仲介1800元、1700元等仲介費外，她們也必須連續9個月，每個月透過印尼的銀行匯錢6230元，以致於每個來到台灣的移工背負很重的債務。



她指出，因為現在無法自由轉換雇主，加上仲介大部分都站在雇主那邊，若發生受困、經歷不利的工作環境，以及要求她們家事移工簽訂不符契約的工作條件，她們很難蒐集或是陳列出證據，導致被迫選擇逃跑。1061008