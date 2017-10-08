（中央社記者戴雅真倫敦7日專電）修復成功的台灣1960、70年代經典台語片今天起將在英國倫敦、曼徹斯特、諾丁漢、威爾斯、愛丁堡，以及瑞典隆德、奧地利、維也納等歐洲重要城市巡迴映演。



倫敦國王學院上午舉辦一場別開生面的國際研討會，邀請來自英、美、台灣學者，發表對Taiyu Pain（台語片）的研究與論述，替「消逝的台灣商業電影－重拾與修復」（Taiwan’s Lost Commercial Cinema Recovered and Restored）台語片在英國歐洲巡迴展揭開序幕。



研討會邀請國立台灣藝術大學電影系系主任廖金鳳、倫敦國王學院教授柏利（Chris Berry）、倫敦大學亞非學院（SOAS）台灣研究中心博士蔡明燁、諾丁漢大學專精台語電影研究的泰勒（Jeremy Taylor）、國家電影中心數位修復組組長黃慧敏、美國柏克萊大學學者施茗懷、國立東華大學教授王君琦等出席。



會中討論台語片的起源、昔日台灣社會脈動與大眾流行文化的影響、電影語言使用的深層意義探討、60年代健康寫實電影、女性及男性在電影中的角色，以及電影修復的擇選標準與遇到的難題等，參加者分別來自歐美、亞洲，與學者討論熱烈。



文化部駐英國文化組主任賴秀如致詞感謝與會各國專家學者，以及台灣國家電影中心的努力搶救修復、典藏與教育推廣，讓1960年代台灣珍貴且重要的歷史記憶能在英國、歐洲被看見。



賴秀如也分享了個人的小故事。她說，讀高中時曾在上課時，在書桌底下偷偷看英國作者何特（Victoria Holt）的小說「彭莊新娘」（Bride of Pendorric），從不知道這本書早在1965年就被翻拍成台語片「地獄新娘」，距離小說發行時間1963年只差2年。這次在倫敦看到這部經典台語片，覺得劇情似曾相識恍然大悟，真是巧合。



「消逝的台灣商業電影－重拾與修復」由文化部駐英國文化組與英國倫敦國王學院電影學系、台灣國家電影中心合作，和學者們共同實現這次大規模台語片歐陸巡迴映演暨國際研討會活動，讓英國與歐洲觀眾有機會一窺台灣電影文化資產「台語片」。



這次巡迴展將播放國家電影中心陸續修復完成的9部經典台語片，包括「王哥柳哥遊台灣」、「大俠梅花鹿」、「天字第一號」、「三鳳震武林」、「回來安平港」、「再見台北」、苦情台語片「台北發的早車」、復仇驚悚片「地獄新娘」、愛情片「危險的青春」。另外還將放映李香秀的紀錄片「消失的王國：拱樂社」，探討消失的歌仔戲王國。



巡迴放映即日起自11月中旬，將在英國倫敦國王學院、倫敦大學亞非學院（SOAS）、英國曼徹斯特都會大學、愛丁堡大學、諾丁漢大學、威爾斯亞伯立斯威藝術中心、奧地利維也納大學、瑞典隆德大學、盧布爾雅那大學、波蘭亞捷隆大學等10處舉行。1061008