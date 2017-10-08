避免長假症候群 調整飲食和作息中廣新聞網 (2017-10-08 11:31)
今年的雙十國慶有四天連假，大陸的十一長假則長達八天，估計大陸國內旅遊人數多達7.1億人次，在長假結束，恢復正常工作前，專家提醒要合理改變飲食，適度運動，把作息調整為正常狀態，循序漸進安排工作和生活節奏，迎接假期結束後的工作。（繆宇綸報導）
今年的大陸十一長假，因為剛好碰上中秋節，前後長達八天，大陸國內外旅遊人數達到空前高峰，估計光是境內旅遊，就達到7.1億人次，規模不輸春運；出境旅客人數則有600萬人次，陸客出境地點前十名分別為泰國、日本、新加坡、美國、越南、馬來西亞、印尼、菲律賓、澳洲和俄羅斯，過去是陸客旅遊主力的台灣和韓國，今年跌出前10名排行榜。
7.1億人次的驚人數字，讓大陸國內各旅遊景點都是人滿為患，像是重慶市橫跨長江的索道纜車，遊客得等上至少兩個小時，才能搭四分鐘的索道，排隊搭纜車的人隆綿延數百公尺；到敦煌月牙泉體驗在沙漠中騎駱駝的遊客，多到駱駝幾乎沒有時間休息，沙丘上一望無際的駱駝群，大陸網友還開玩笑說「還以為匈奴發兵進攻中原了呢」。
和任何一個長假一樣，假期結束前也需要收心，以免恢復工作上學後精神倦怠。專家建議首先要合理改變飲食，減少肉類攝取，多吃穀類和綠色蔬菜，但要避免過於清淡或吃素，以免微量元素攝取不足。此外，適度從事跑步、打球等有氧運動，可以加快新陳代謝，讓自己恢復正常狀態。
很多人在長假中作息不正常，最好提前就寢，不在床上滑手機，早睡早起，循序漸進安排工作和生活節奏，如此才能拋開放假太久的倦怠感。
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