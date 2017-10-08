倫敦國王學院台語片研討會 台學者參與中央社 (2017-10-08 11:30)
英國倫敦國王學院7日舉辦國際研討會，邀請來自英、美、台灣學者，發表對台語片的研究與論述。國立台灣藝術大學電影系系主任廖金鳳與會。（文化部駐英國文化組提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 106年10月8日
關鍵字：
上一則：倫敦國王學院台語片研討會
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
20吋 鋁合金 小徑車．雅典娜潮流 小徑車．STEPDRAGON 小徑車．法拉利 小徑車．joker 小徑車．PERFORMER 小徑車．20吋 小徑車．sapience 小徑車．小徑車 鋁合金．小徑車 輪組 SHIMANO．小徑車．愛爾蘭 小徑車．Eclipse 小徑車．js 小徑車．小徑車 24吋．小徑車 20吋．PERFORMER RACE 小徑車．SHIMANO 小徑車．SHIMANO 20吋 小徑車．raych 小徑車．VICTORY 小徑車．SHIMANO 鋁合金 小徑車．aibike 小徑車
皮蛇爬上身 她膝蓋、髖關節劇痛【健康醫療網】
諾貝爾獎項陸續公佈 中國相關研究已居世界高端【北京新浪網】
扯翻！驚見情侶國道爭吵 女子上衣慘遭脫光【NOWnews今日新聞】
八旬翁罹直腸癌以真光刀治療【中廣新聞網】
「雙一流大學」2017年預算公佈：清華233億居首【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》