英國倫敦國王學院7日舉辦國際研討會，邀請來自英、美、台灣學者，發表對台語片的研究與論述，替「消逝的台灣商業電影－重拾與修復」台語片在英國歐洲巡迴展揭開序幕，參加者分別來自歐美、亞洲，與學者討論熱烈。（文化部駐英國文化組提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 106年10月8日