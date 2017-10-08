倫敦國王學院台語片研討會 討論熱烈中央社 (2017-10-08 11:30)
英國倫敦國王學院7日舉辦國際研討會，邀請來自英、美、台灣學者，發表對台語片的研究與論述，替「消逝的台灣商業電影－重拾與修復」台語片在英國歐洲巡迴展揭開序幕，參加者分別來自歐美、亞洲，與學者討論熱烈。（文化部駐英國文化組提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 106年10月8日
關鍵字：
上一則：倫敦國王學院台語片研討會
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
20吋 鋁合金 小徑車．雅典娜潮流 小徑車．STEPDRAGON 小徑車．法拉利 小徑車．joker 小徑車．PERFORMER 小徑車．20吋 小徑車．sapience 小徑車．小徑車 鋁合金．小徑車 輪組 SHIMANO．小徑車．愛爾蘭 小徑車．Eclipse 小徑車．js 小徑車．小徑車 24吋．小徑車 20吋．PERFORMER RACE 小徑車．SHIMANO 小徑車．SHIMANO 20吋 小徑車．raych 小徑車．VICTORY 小徑車．SHIMANO 鋁合金 小徑車．aibike 小徑車
- 太星電工 喜馬拉雅輕鋼架循環扇(110V) WFS880
- 【gozo】塗鴉刺繡軍裝派克外套(二色)
- PLAYBOY 名媛甜心 GOPLAY毛呢厚底娃娃鞋-黑(女)
- Alviero Martini 義大利地圖包 旅行王者 側背記者包-黑
- Lagostina樂鍋史蒂娜 Domina Vitamin 5公升壓力鍋
- STANDER K-722-1B 雙層鍵盤琴架加裝麥克風架
- 【TiMISA】活力漾彩 純鈦手環-黑
- 瑞士原裝 Swiss Diamond 瑞仕鑽石鍋 32CM單柄中華炒鍋(含鍋
- 【幸福米寶】鮮果餅乾-14入組(鳳梨芋頭+黃桃馬鈴薯口味任選
- V73 Cruise Montenapoleone 帆布花朵刺繡設計購物包(粉色)
皮蛇爬上身 她膝蓋、髖關節劇痛【健康醫療網】
諾貝爾獎項陸續公佈 中國相關研究已居世界高端【北京新浪網】
扯翻！驚見情侶國道爭吵 女子上衣慘遭脫光【NOWnews今日新聞】
八旬翁罹直腸癌以真光刀治療【中廣新聞網】
「雙一流大學」2017年預算公佈：清華233億居首【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》