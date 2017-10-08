「治療師，我的小孩很會講話，可是怎麼講都不是合適的回應？」

「我的小孩都不太會和別的小朋友一起玩，怎麼辦？」

「孩子平常說話都不看情境，讓我覺得很困擾。這需要治療嗎？」

在治療室中，有時會聽到家長不知所措提出上述的問題。沒錯，這些問題都屬於「語用異常」的高危險指標。

(情境圖片／華人健康網提供)

什麼是語用？

能在不同的時間、地點、及情境中適當的使用語言，達到有效溝通的目的。也就是與他人溝通的技巧。

什麼是語用異常?

說話不符合溝通的環境，語詞運用不恰當。

「交談」是語用知識中最重要的部分，以下提供在人際之間對話的進行的要素及提升技巧。

1.輪替能力：交談中一來一往對話的輪替過程。

•在自然或家長布置的情境中，與孩子練習一來一往的溝通互動，不論是眼神、動作或是口語。教導孩子們提出請求(你要不要吃餅乾？)、提出看法(這個蛋糕很好吃)、對看法的回應(這個好吃的蛋糕是自己做的)

2.開啟話題：話題的開頭，其中包含引起溝通對象的注意力、清楚表達溝通訊息、指認出談論物品/事件、了解溝通主題。

•開啟話題的形式，可以是與前面無關的新話題、延續前一個話題的相關話題、或將前一個話題的焦點轉移到下一個話題上。

•開啟話題的內容，可以從孩子自身相關開始，接著是環境中與他人共同相關的事物，最後可以擴展到環境中，未出現完全不相關的事物。

3.維持話題：與別人交談時，依據別人所傳遞的訊息，適當的回應，讓話題能夠維持下去。

•在與孩子說話時，放慢說話速度、簡化語句，讓孩子能在溝通情境中，找尋線索，延續話題。

•與孩子練習，在聽到話題後，連結自己的經驗，學習與別人分享自身經驗。

•在聽到話題後，與孩子解釋話題，對於話題提出問題。

4.修補話題：學習當別人要求再說一次或解釋清楚時，如何換另一種說法，或補充更完整的內容。

•家長可以先示範溝通時，不完整的訊息表達方式，如太小聲、說話東顛西倒、說錯內容等。之後說明如何改正，讓孩子模仿改正後的說話方式。

•教導孩子將說不清楚的話語，再重複說一遍，或是對於聽不懂的地方要求重述。

•家長可以示範不同種說法，當孩子無法理解時，便可以替換或修正詞彙。

•提示孩子說明清楚定義、背景等線索，來幫助聽者理解。

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