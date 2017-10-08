（中央社記者許秩維台北8日電）輔英科技大學春暉社志工發揮護理專長，每年暑假前往偏鄉，教學童牙齒保健、創傷處理等知識，協助用藥劑清除學童的頭蝨，讓罹患蛀牙及頭蝨的學童數量下降。



教育部青年發展署今天發布新聞稿表示，青年署在各地成立16個青年志工中心，協助青年參與各項志願服務活動，鼓勵青年於暑假期間自組團隊，深入全國各地志願服務，並結合所學及專長用於服務行動，幫助弱勢族群，實現造福社會的夢想。



輔英科大春暉社從102年暑假開始，每年暑假都前往屏東縣及南投縣偏鄉地區，為當地學童舉辦健康育樂營，教導學童牙齒保健、清理頭髮、均衡飲食、創傷處理等護理常識及技巧，發揮護理專長，維護偏鄉學童的身體健康。



輔英科大春暉社志工在進行關懷學童健康服務活動時，常遭遇兩個困難，包括學童活動力旺盛，導致學習專注力不足，另外要有耐心與學童家長溝通及建立信任。



為了讓服務工作能持續推展下去，春暉社志工運用短片及演戲方式，加深學童牙齒保健、創傷處理及均衡飲食等概念，同時也配合家長的時間，在校內或家中幫助學童使用頭蝨藥劑清洗頭髮，並將頭蝨專用梳子及書面宣導資料親送至學童家中，與家長訪談並察看學童睡覺區域，鼓勵家長定期自行幫學童清除頭蝨及曝曬與更替寢具。



輔英科大春暉社志工成員劉伊紛提到，在幫偏鄉學童使用藥劑清除頭蝨時，一開始有家長認為頭蝨藥劑會讓學童變笨而拒絕接受，但在志工持續溝通講解後，大多數的家長就能慢慢接受與瞭解。



劉伊紛指出，幫學童清除頭蝨是一項繁瑣又耗時的過程，常常體力透支而感到疲累不堪，但看到學童在清洗頭髮後露出愉快笑容時，覺得一切辛苦都值得。



經過幾年服務，最大收穫就是透過校護得知，今年學童罹患蛀牙及頭蝨的數量明顯下降，讓志工體認到「從需要看見責任，從細節看見價值」的意義，未來希望持續在偏鄉服務。1061008