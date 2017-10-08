(健康醫療網／編輯部整理)

對許多愛美媽咪而言，生產之後一旦出現大量落髮的情形，多半會覺得驚恐或困擾；當梳頭時，頭髮一把一把地落下時，也不禁懷疑：「是不是哪裡出了問題？」

01 休眠期落髮

實際上，產後掉髮主要原因在於懷孕過程女性賀爾蒙，也就是雌激素的變化，而雌激素分泌量通常於懷孕後期達到高峰，進而促進毛囊的生長，讓媽咪於懷孕期間掉髮量減少，且頭髮看起來更加濃密丶粗黑；時值產後，雌激素分泌量便會劇降，便會導致毛囊迅速進入退化丶休止期，進而產生正常的「休眠期落髮」現象，因此媽咪們不必過於擔憂。

02 紓緩掉髮



另外，有不少媽咪在產後會積極進行減重，若安排不當 而使飲食缺乏蛋白質、鐵丶維生素A等，都會造成頭皮營養不良，而造成落髮，所以提醒各位媽咪，要記得多補充一些營養素，如：牛肉丶雞蛋丶黑芝麻丶海苔丶海帶等，而擁有充足睡眠是不可或缺且有助釋放壓力，平時也可以多按摩頭皮丶刺激毛囊，促進血液循環，藉此紓緩掉髮現象。

03 恢復毛髮



一般而言，大部份媽咪會於產後3-6個月內逐漸好轉丶停止掉髮，當然也並非所有產婦都有嚴重脫髮的情形，掉髮狀況也依照個人體質而有所不同，但當脫髮量過多，或超過半年的持續性落髮，就有可能是因睡眠不足丶心情憂鬱丶壓力過大等原因造成，此時便需多加留意，或尋求專業醫師的協助，來恢復毛髮生機。

（本文摘自健康醫療網剖婦產衛教手冊 受訪者：楊名權院長）





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