（中央社記者蘇龍麒台北8日電）台北醫學大學大腦與意識研究中心副教授曾祥非就讀國中時曾遭退學，最後在教會學校收留下，一路攻讀到博士學位，並獲選十大傑出青年。他說：「很幸運很多人願意給我機會。」



今年獲選為科技及技術研究發展類十大傑出青年的曾祥非，之前專研於利用非侵入性電刺激活化大腦，進行認知功能提升的研究，最近則在研究腦波測謊，看能不能對社會有貢獻。



已經是大學副教授的他，小時候家境不錯，但是成績卻不好，每天上課都被罰跪，幾乎是被學校放棄的學生。後來被家人送到美國，一到美國成績雖然有進步，但因為個性不好，愛鬧事，跟人打架、偷東西，還與其他國家學生發生衝突，事情鬧大了，最終被學校退學。



遭到退學的他，一度沒有學校願意收留，申請高中時，只有一所教會學校接納他，曾祥非把握住這個可以念書的最後機會，一路從高中攻讀到博士。



回首這段路，目前也從事教學工作的曾祥非表示：「很感謝當年沒有放棄我的老師們。」他說，今天自己在科技領域有一點點的成就，最感謝的是老師與家人們，一路走過來面對他這樣資質不太好的學生，都是正面鼓勵。



他說，雖然事後問老師，老師們都不記得當初說過什麼，但身為學生，一輩子都記得他們的打氣與鼓勵。他表示，老師對學生不經意的一兩句話，有可能成為他一輩子繼續往上爬的鼓勵。



歷經退學風波，後不後悔出國？曾祥非說，他不是很會念書、是晚開竅的人，出國多了第2次、第3次的機會，很感謝家人、很多人願意給他機會。



曾祥非說，一路以來從來沒有申請過美國綠卡，出國一心一意就想，總有一天會回來台灣服務，就連爸爸也跟他說只是去求學，只有在美國實習一年，就回台灣服研發替代役。



他說，在台灣都在學校服務，發現台灣學校不輸國際學校，但台灣可能機會沒有國外多，像是台灣有很優秀的心理系學生畢業，卻沒有相關的研發工作可做，但美國工作機會卻很多。



他認為，台灣學生需要更多的國際機會，最好是台灣業界能把好人才留下來，學生們則需要更多的鼓勵與機會。1061008