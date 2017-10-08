本報特約--區域經濟/廣佛同城化最新發展規劃出爐中央網路報 (2017-10-08 10:27)
記者瞭解到，該市與佛山市聯合印發了《廣佛同城化“十三五”發展規劃》(簡稱《規劃》)。根據《規劃》，至2020年，廣佛地區生產總值將逾3.9萬億元(人民幣，下同)。
規劃期為2016至2020年，總體定位是廣佛地區將以建設荔灣—南海、花都—三水、番禺—順德三大同城化合作示範區為重點，建設為珠三角世界級城市群核心區、全國同城化發展示範區、粵港澳合作核心樞紐、珠三角自主創新引領區、國家服務業和先進製造業中心。
《規劃》提出發展目標：廣佛地區生產總值年均增7.5%以上，人均地區生產總值2020年達到17萬元。廣佛地區地鐵通車里程達572.3公里。
作為“同城化”的重要基礎設施，《規劃》透露加快廣佛地鐵(燕崗—瀝滘段)、廣佛地鐵(瀾石—樂從段)、佛山地鐵2號線引入廣州南站、廣州地鐵7號線西延順德段等項目建設；積極開展兩市9條地鐵銜接通道的對接。
《規劃》還提出，整合優化區域醫療衛生資源佈局，在建設一批醫療重大項目同時，擴大醫保定點互認範圍，健全雙方定點醫院雙向轉診機制和急診報銷機制；研究新設兩市相鄰區、鎮、街之間的公交線路，填補運輸服務的空白區域；廣佛兩地要共用國際空港海港樞紐，以廣州打造國際航運中心、國際航空樞紐為契機，共建錯位互補的廣佛航運體系，共同推進珠江三角洲新幹線機場選址及前期研究等。
【中央網路報】
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