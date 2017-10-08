南投茶博會 信義農會推海拔最高布農紅茶台灣好新聞報 (2017-10-08 08:27)
記者賴淑禎／南投報導
2017南投世界茶業博覽會7日在中興新村正式展開為期9天的活動，信義鄉農會特別推出海拔最高的布農紅茶，吸引找「茶」民眾的注意力，現場負責的推廣部莊曜禎主任表示，這是信義鄉所種出來的首批號台茶18紅茶，茶湯色澤漂亮，喝起來的口感帶有些甜味，還帶有非常濃郁的肉桂跟薄荷香氣，歡迎喜歡喝紅茶的民眾品嘗。
南投縣信義鄉在玉山山區附近，所產的高山烏龍茶，是許多愛喝茶的民眾的首選，近年來，信義鄉農會也嘗試以烏龍茶的夏茶製作有機紅茶，品質相當不錯，而在三年前，農會更是輔導雙龍、潭南，人和等三處原住民部落的農戶，推廣種植台茶18號，由農會免費提供茶苗、農藥、肥料、有機資材等，並且送這些種植農戶參加教育訓練，而後保價收購紅茶茶青，統一交給製茶廠處理，然後由農會為農戶創造行銷通路，希望讓高經濟價值的茶產業在原鄉部落得以扎根成長。
信義鄉農會推廣部主任莊曜禎指出，目前在信義鄉原住民部落種植的台茶18號紅茶品種，已經已有10公頃，種植的海拔高度從800到1200公尺不等，可以說是國內紅茶產區海拔最高的茶區，因為這些茶園都是處女地，因此生產出來的紅茶品質相當好。
而這次在中興新村南投世界茶業博覽會現場，信義鄉農會也推出這些種植在高山首批採收的紅茶，以「玉山布農紅茶」為品名，以產地跟產區作出產品的差異化，信義鄉農會推廣部主任莊曜禎說，細細品嘗，就可以發現原來台茶18號紅玉紅茶特有的肉桂香氣及薄荷香氣，相當明顯而且層次分明，而在茶水的口感上，又帶有微甜的滋味。
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