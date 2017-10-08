記者王郁淳／台北報導

毛小孩經濟當前，近年光是台灣的寵物市場年產值就已超過300億元！看準台灣寵物市場的龐大需求， 2017台北寵物用品展也於10/7-10/10連假期間於圓山花博爭豔館盛大展開！現場不僅集結多達數十家寵物用品領導品牌展示熱銷產品外，更首度結合寵物遊樂區並舉辦寵物嘉年華，鼓勵民眾與毛寶貝一同參與，也讓現場氣氛非常熱鬧！

而在寵物生活用品的部份，寵物服飾也吸引許多消費者停留選購。根據業者觀察，寵物市場的消費模式已經漸漸改變。除了價位外，時尚與品質更成為許多人選擇用品的重要考量！以毛孩外出用品為例，「衣服式胸背」漸成為許多愛狗與愛貓人士的一個新興選擇。比起常見的項圈，具有包覆性的衣服式胸背配件商品提高了牽引的穩定性。除了功能性外也能兼顧美觀，利用夏季、冬季不同面料以及細節設計提供變化多端的毛孩時尚混搭方式，消費者也可以帶著家中的寵物進行一場屬於牠的時尚秀。

由於許多民眾已將寵物視為家人般的存在。Orange Blinks創辦人 林珮瑜表示：許多飼主面對毛小孩的照料也從以往單純的飲食需求與價位考量，更延伸至寵物的生活用品，且重視產品的功能性與舒適度以及安全性。許多消費者也因此轉而以衣服式胸背商品取代傳統的項圈商品，不僅提高寵物牽引過程中的包覆性及穩定度，利用胸部與腹部貼身的固定，也避免掉項圈可能會造成的勒頸與不舒適。另外，除了功能性外也不忘兼顧美觀，集結了從倫敦與紐約留學歸國的新銳設計師，每年兩次的新品發表，提供給消費者更加個性化與個人化的搭配選擇，完整結合時尚與穿戴舒適的概念。

除了商品的造型取決於消費者的個人喜好外，林珮瑜也提供幾個要領，讓許多消費者面對五花八門的寵物胸背式牽引用品時，做為評估與選擇參考：

一、可選擇黏扣帶式商品固定方便且快速，貼身穩定不易鬆脫。

二、基於安全考量 建議選擇商品本身有透過公正單位施行拉力測試。

三、可選擇具有純棉內裡避免發生靜電 導致毛髮打結。

四、實際試穿並確認穿著的合身性，確保不會因為過大過小影響包覆穩定度。

還在想著連假能到哪裡去嗎?帶著家中的毛寶貝，來一趟寵物嘉年華吧！