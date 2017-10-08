倫敦國王學院舉辦台語片研討會中央社 (2017-10-08 11:10)
英國倫敦國王學院7日舉辦一場別開生面的國際研討會，邀請來自英、美、台灣學者，發表對Taiyu Pain（台語片）的研究與論述，替「消逝的台灣商業電影－重拾與修復」台語片在英國歐洲巡迴展揭開序幕。中央社記者戴雅真倫敦攝 106年10月8日
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
20吋 鋁合金 小徑車．雅典娜潮流 小徑車．STEPDRAGON 小徑車．法拉利 小徑車．joker 小徑車．PERFORMER 小徑車．20吋 小徑車．sapience 小徑車．小徑車 鋁合金．小徑車 輪組 SHIMANO．小徑車．愛爾蘭 小徑車．Eclipse 小徑車．js 小徑車．小徑車 24吋．小徑車 20吋．PERFORMER RACE 小徑車．SHIMANO 小徑車．SHIMANO 20吋 小徑車．raych 小徑車．VICTORY 小徑車．SHIMANO 鋁合金 小徑車．aibike 小徑車
皮蛇爬上身 她膝蓋、髖關節劇痛【健康醫療網】
諾貝爾獎項陸續公佈 中國相關研究已居世界高端【北京新浪網】
扯翻！驚見情侶國道爭吵 女子上衣慘遭脫光【NOWnews今日新聞】
八旬翁罹直腸癌以真光刀治療【中廣新聞網】
「雙一流大學」2017年預算公佈：清華233億居首【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》