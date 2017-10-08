英國倫敦國王學院7日舉辦一場別開生面的國際研討會，邀請來自英、美、台灣學者，發表對Taiyu Pain（台語片）的研究與論述，替「消逝的台灣商業電影－重拾與修復」台語片在英國歐洲巡迴展揭開序幕。中央社記者戴雅真倫敦攝 106年10月8日