登革熱疫情仍處高峰 環保局提醒勿輕忽中央社 (2017-10-08 11:10)
高雄市環保局提醒，目前仍處登革熱疫情高峰，民眾不可輕忽，必須持續加強清理居住環境周遭的積水容器，清除孳生源。圖為防疫團隊協助社區噴藥。（資料照片）中央社記者陳朝福攝 106年10月8日
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