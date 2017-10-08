被退學到十傑 曾祥非：幸運很多人給機會中央社 (2017-10-08 11:10)
台北醫學大學大腦與意識研究中心副教授曾祥非就讀國中時曾遭退學，最後在教會學校收留下，一路攻讀到博士學位，並獲選十大傑出青年。他說，「很幸運很多人願意給我機會」。中央社記者蘇龍麒攝 106年10月8日
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