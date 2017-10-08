（中央社記者林行健馬尼拉8日專電）台灣醫學技術登上菲國媒體頭版！菲律賓發報量前3名的英文報「菲律賓每日詢問者報」，今天刊登「台灣製造」試管嬰兒大團圓活動，並分享了菲國媽媽雀躍與滿足的心情。



兩週前「2017菲律賓台灣形象展」於大馬尼拉地區巴賽城舉辦期間，台中的茂盛醫院也辦了一場盛大的試管嬰兒大團圓活動，院長兼國策顧問李茂盛親自出席。



「菲律賓每日詢問者報」（Philippine Daily Inquirer）在頭版報導了這項活動，並附大幅彩色照片。



這篇標題為「台灣製造：試管嬰兒大團圓」的報導，引述菲國北部達古班市（Dagupan）市議員費南德茲（Maybelyn Fernandez）說：「我們等了好久，我們很慶幸能遇到李醫師。」



曾是菲國藝人的費南德茲結婚9年，一度心灰意冷，即使其他醫生已經放棄，但台灣的醫療技術還是讓她如願生下自己的小孩。



另一名等了13年才「做人」成功的媽媽法米拉拉（Eden Familara）說：「每個女人都想成為母親…感覺好像中了樂透頭彩一樣，我們非常雀躍。」



菲律賓每日詢問者報引述中華民國駐菲代表處的資料說，台灣是區內輔助生殖技術（ART）的先驅，和其他國家比較，體外人工受精技術（IVF）的費用低了一半左右。



中華民國駐菲代表處介紹，這家醫院已透過體外人工受精技術，孕育出超過500名試管嬰兒，從1986年以來，服務過大約700對菲國夫婦。



10月1日的試管嬰兒大團圓活動，有200多名「台灣製造」的菲國試管嬰兒在家長的陪同下出席，在菲國媒體的報導下，台灣醫學技術再度在海外揚名。



駐菲代表林松煥向中央社記者說，台灣軟實力改善了許多菲律賓人的生活，見到這些媽媽抱著得來不易的嬰兒，體認到台灣的偉大在於民間充滿活力，政府應該善加利用民間的力量。1061008