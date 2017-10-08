匯流新聞網記者黃興文／台北報導

一名婦女自從爬了一趟富士山後，便出現了左側膝蓋及髖關節疼痛的情形，甚至連上下樓梯都不可為，初期以為是運動傷害而前往復健科、骨科看診，不但沒有好轉，反而左小腿、腳背陸續出現紅疹，經就醫檢查後才發現是帶狀皰疹（皮蛇）上身。

這名患者9月初前往日本富士山時，膝蓋、髖關節在爬山過程中出現不適的狀況，當時不以為意，但返國後，左側膝蓋、髖關節的疼痛日益嚴重，曾經到復健科以及骨科求診但都查不出病因，不料，患者的左小腿肚出現40個多處紅疹、水泡，一路延伸到左腳背、腳趾，伴隨而來的抽痛更是難以忍受，皮膚科確診為帶狀皰疹，所幸，透過口服抗病毒藥物、外用藥膏後，症狀已明顯改善。

台北醫學大學附設醫院皮膚科主治醫師楊庭驊表示，帶狀皰疹（皮蛇），通常沿著單側的單一感覺神經皮節分佈，最常出現的位置是在軀幹、臉部、四肢近端等部位；值得注意的是，帶狀皰疹初期可能只有單側局部的麻癢或疼痛症狀，不會出現典型皮疹，病患容易因發病部位疼痛誤認為是其他疾病，曾有病患胸痛難耐而掛急診，也常見病患會到腸胃科、復健科、骨科求診。

帶狀皰疹由水痘病毒所引起，病患感染水痘或施打水痘疫苗後，水痘病毒會潛伏在人體的神經節，一旦免疫力下降，病毒會沿著單側感覺神經再度活化，造成皮膚和神經的症狀。

楊庭驊說，推測這名患者的病毒應是潛伏在腰椎第5神經節，因攀爬富士山造成體力、休息不足，這時帶狀皰疹便趁機發作，通常1週後就會進入發作期，除持續的疼痛外，也會開始長紅疹、群聚水泡，一般約1-2週後會結痂，2至3週後結痂脫落。

他指出，病毒會侵犯神經引發神經發炎疼痛，甚至難以入睡，有些病患在皮膚病灶痊癒後，仍會面臨皰疹後的神經痛，影響生活品質；一般來說超過60歲的長者及糖尿病、高血壓等慢性病的患者，疼痛的程度更劇烈。

楊庭驊提醒，人的免疫力會隨外部的環境起起伏伏，一旦發病就要多休息、飲食、作息正常。不過，發生原本皮疹在左側，卻演變為連右側都有，或者原本在臉上，後來卻連身上都長了水泡，這時一定要盡速回診，以免惡化為瀰漫性帶狀皰疹，若病毒透過血液蔓延至全身，可能會演變為致命危機。

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新聞照來源：北醫附醫提供