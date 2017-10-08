高雄臭氣惱人 初判疑來自海上中央社 (2017-10-08 09:59)
（中央社記者陳朝福高雄8日電）高雄昨晚臭氣惱人，市府1999通報電話接到手軟，局處漏夜出動檢測異味和尋源頭，至今天上午仍未尋獲。高雄市政府環保局依通報電話範圍和當時風向，初步判斷來源疑來自海上。
高雄市鼓山、鹽埕等區居民昨晚近10時陸續向市府1999通報，指空氣中有令人作嘔的臭氣瀰漫，環保局和消防局等局處獲報，立即分頭比對輸儲管線路徑、異味氣體檢測等找源頭，並查核多家大型工廠。
經過漏夜追查，至上午仍未尋獲源頭。高雄市政府環保局透過簡訊說明表示，經環保局統計共接獲30件通報案件，範圍主要分布於鹽埕區、前金區、苓雅區、鼓山區、小港區、前鎮區、旗津區等靠近海邊的地區。
環保局也查出昨晚當時的風向主要是由西朝陸地吹，污染通報由海邊往市區延伸，初步判斷來源疑似來自海上。
環保局表示，環保局人員當時抵達時以相關儀器檢測均無測值，也無聞到異味，因此未採樣分析，無法明確判斷污染來源及成分。1061008
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