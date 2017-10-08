【中央網路報】

中國國民黨臺北市議員秦慧珠接受中評社採訪表示，無黨籍臺北市長柯文哲現在要連任市長保有優勢，但是她不認為柯文哲將來有機會選總統。秦慧珠表示，臺灣是政黨政治，總統選舉大家一定回歸政黨，除非柯文哲有辦法讓民進黨提名他，否則國民黨、民進黨都有自己人選，柯文哲要以無黨籍身份參選總統，當選機率實在不高。談及柯文哲現階段面臨困難，秦慧珠認為，講錯話會讓柯失分，但柯真正問題恐怕是和民進黨的矛盾，現在民進黨內討厭柯的聲音大於藍軍，柯有很多想法主張，特別是兩岸政策和民進黨不同。柯要走自己的路，可是又有求於民進黨。秦慧珠對中評社說，民進黨當年支持柯是因為在北市推不出候選人，且因為臺北市過去選民結構藍大於綠，所以他們想結合柯文哲拉國民黨下臺。民進黨希望把柯收服，但柯這個孫悟空又不希望被綁上緊箍咒，所以就形成這個亦敵亦友關係。秦慧珠表示，她在議會問柯，跟民進黨現在什麼關係，柯說是還好的關係，相信柯的感受很深，不做民進黨的乖乖牌時，第一個跳出來打柯的就是民進黨，在議會民進黨議員打柯打得比國民黨還凶，在外面像段宜康甚至形容柯是細菌，這樣的說法簡直比國民黨還殘忍不留情面。談及柯文哲最近說陳水扁裝病一事，秦慧珠認為，這句話是失言，不小心說出心裡話，因為柯是醫師，很清楚陳水扁剛開始是沒病裝病博取同情，關久人會有情緒障礙，身體會出狀況就真的生病，柯的意思應該是這樣，柯很坦白說出真心話，可是民進黨怎麼能夠接受呢，所以柯只能收回去。被問及柯文哲現在到底想吸引什麼樣的族群？秦慧珠表示，因為柯知道掉了深綠選票，就想鞏固淺綠選票、中間選民選票、淺藍選票，舉例來說像上周，柯到選區單身榮民退役宿舍去，陪伴80、90歲單身榮民吃飯，還每個老榮民都送他們一份禮物，用兵役處的錢去送幾百個人禮物。秦慧珠對中評社說，以前柯是不會花這個時間去做這個事，當了市長第3年第一次走進深藍的老榮民的退伍宿舍裡去陪他們吃飯，送他們每個人禮物就是要博取這些老人對柯的支持，因為柯砍掉敬老金，失去很多老人選票。秦慧珠表示，柯不僅要拉深藍老人選票，一般老人選票他也要拉，最近他常到個地區和老人吃飯，也要社會到處去建立老人據點和共餐活動，柯最近的活動和老人在一起的比例是非常高的。柯知道年輕人選票還是一面倒支持，但是老人選票在他砍掉敬老金後掉10%，所以他不斷要去把老人選票要回來。秦慧珠認為，柯是想從拉深藍的老人選票過程，得到深藍青壯派或年輕族群的認同，因為柯對老人很尊敬，不像很多綠營的人罵這些老人滾回去、中國豬。深綠的選票他有所損失，就要去找一些他過去沒有的選票。至於，柯文哲未來是否有可能參選總統？秦慧珠表示，她不認為柯將來有機會選總統，因為在臺灣政黨政治，總統還是必須要有一個政黨，無黨籍能夠超越藍綠，拿到50%以上的選票當選總統的可能性不高。秦慧珠認為，目前柯連任市長是有極大機會，因為綠的不爭氣，藍的也不爭氣，到現在都沒有一個很強的候選人，所以柯保有優勢，但不論是2020或2024年，柯文哲要選上總統，她都是不看好的，因為總統大選一定回歸各政黨。秦慧珠對中評社表示，除非柯文哲有辦法讓民進黨提名，否則柯以無黨籍參選總統，民進黨不會禮讓他，國民黨也會提自己人，當國民黨、民進黨都有自己人選，柯要以無黨籍身份參選總統，當選機率實在是不高。（李漢揚編）