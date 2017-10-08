臺灣私立朝陽科技大學國際長餘文德日前接受中評社訪問表示，臺灣要有南向政策，跟西向政策是同樣重要的，不能說臺灣要南向，就不發展西向，或是有西向就不要南向。現在因為政策關係，陸生巨幅減少，大學為了生存，當然要往其他地區招生，但是臺灣一定要繼續跟大陸交朋友，因為大陸越強對臺灣激勵越大，不要以大陸發展跟臺灣沒關係，這對我們沒有好處。



朝陽科技大學是臺灣知名的科技高校，過去幾年努力對大陸招生，包含學位生及短期研修生，幾個學期都有近900名陸生同時在校，也是臺灣招收陸生最多的學校之一。2017年9月入學的大陸籍新生，一共有439人，包括41名學位生、398名專班及研修生。



朝陽科技大學國際長餘文德對中評社表示，今年朝陽科技大學招收565名境外新生，包括大陸籍學生439位，馬來西亞、印尼、韓國、緬甸等，來自12個國家地區，讓全校境外學生總數達1087人。隨然今年入學的陸生較往年減少200人，但朝陽的境外生收入都是作為學生的獎助學生，對於學校的基本經營是沒有影響。



餘文德提到，最近因為政策關係，陸生巨幅減少，全台各大學陸生快速滑落之下，當然要往其他國家來招生。朝陽科大今年就招到2個越南專班，有80位越南學生在明年春天就會來台就學，未來會朝向每年6個專班努力，今年也有招到緬甸、印尼學生。



餘文德對中評社強調，危機就是轉機，當大陸學生減少，臺灣高校就必然要往其他方向發展，臺灣要繼續跟大陸交朋友，但是為了生存，要多跟其他朋友，否則境外生減少，會影響學校朝國際化發展。



餘文德告訴中評社，他前陣子到以色列交流，發現該國科技相當發達，在沙漠地區利用高端農業，培育出聖女番茄，不但能自足還可以外銷。以色列的例子值得讓臺灣參考，周遭都是阿拉伯國家，不斷對以色列有敵意，還不給以色列資源。



餘文德認為，反觀兩岸交流，中國大陸還會給臺灣很多資源，所以只要臺灣夠強，就不要怕競爭，競爭是最好提升能力的方式。所以大陸越強，對臺灣的激勵越大，所以不用擔心大陸崛起，臺灣要怎麼辦，如果大陸強大到世界級，臺灣能與之匹配，不就表示臺灣也是世界級，所以不要以為大陸發展跟臺灣沒有什麼關係，這對我們沒有好處。（李漢揚編）



【中央網路報】