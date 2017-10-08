（中央社記者楊思瑞台南8日電）交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處在台南市官田區的稻田打造地景藝術作品「鳥仔驚驚驚」，以稻草人、造型令旗等布置，讓稻田農路與眾不同，在國慶日連假吸引不少遊客。



西拉雅國家風景區管理處委託優雅農夫藝術工廠，在官田區官田國小對面的稻田，打造「鳥仔驚驚驚」裝置藝術，利用稻草人、造型令旗、驚鳥鼓、三角旗等作品布置稻田。在稻田結穗收割前，協助農民驅鳥，也能讓農村有不同的藝術氣息。



西拉雅風管處發布新聞稿指出，「鳥仔驚驚驚」作品兼具環保意識及農趣元素；以農村常見的肥料袋、水桶作為材料，號召附近社區居民提供回收衣物，再由藝術團隊帶領將農村常見的「鳥仔驚」轉化為有趣的令旗、趣味稻草人、驚鳥鼓等常民藝術。



西拉雅風管處指出，整體作品包括60座稻草人、70 面造型令旗及12座驚鳥鼓。好玩又可以幫農民趕鳥，在國慶日連假吸引不少遊客。展期到31日為止，讓有興趣的民眾前往體驗。1061008