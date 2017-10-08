稻田業結合觀光 藝術鳥仔驚吸遊客中央社 (2017-10-08 09:36)
（中央社記者楊思瑞台南8日電）交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處在台南市官田區的稻田打造地景藝術作品「鳥仔驚驚驚」，以稻草人、造型令旗等布置，讓稻田農路與眾不同，在國慶日連假吸引不少遊客。
西拉雅國家風景區管理處委託優雅農夫藝術工廠，在官田區官田國小對面的稻田，打造「鳥仔驚驚驚」裝置藝術，利用稻草人、造型令旗、驚鳥鼓、三角旗等作品布置稻田。在稻田結穗收割前，協助農民驅鳥，也能讓農村有不同的藝術氣息。
西拉雅風管處發布新聞稿指出，「鳥仔驚驚驚」作品兼具環保意識及農趣元素；以農村常見的肥料袋、水桶作為材料，號召附近社區居民提供回收衣物，再由藝術團隊帶領將農村常見的「鳥仔驚」轉化為有趣的令旗、趣味稻草人、驚鳥鼓等常民藝術。
西拉雅風管處指出，整體作品包括60座稻草人、70 面造型令旗及12座驚鳥鼓。好玩又可以幫農民趕鳥，在國慶日連假吸引不少遊客。展期到31日為止，讓有興趣的民眾前往體驗。1061008
關鍵字：
上一則：高市深夜飄惡臭 儀器檢測尋臭源
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- HAPPYHOME 尚麗柚木3.2尺四斗櫃748-2
- 【快速到貨】LooCa美國Microban抗菌11cm彈力記憶床墊(雙人)
- 【NIKE】籃球鞋 Air Precision 運動 男鞋 高筒 基本款 球鞋
- LICORNE 砌系列簡約無暇米蘭帶女錶-黑x黑/33mm
- AOU微笑旅行 20吋 YKK防爆拉鍊TSA海關鎖 鏡面硬殼登機箱(尊
- 【預+現-食尚達人】珍穀菇菇素粽36顆組(180g/顆)
- 3M 新絲舒眠-兒童午安被睡袋(推土機)+午安被胎(冬季用)
- 【AGNES 艾格妮絲】莫那透氣乳膠皮沙發雙人座(三色可選)
- HAPPYHOME 立德3.3尺化妝台-含椅子666-7二色可選
- 【甜蜜約定2sweet-NC806】純金鎖骨細鍊雙鍊式-約重1.52錢(
推翻士官長 李翔宙：藉機發展組織【中廣新聞網】
周玉蔻和柯文哲翻臉 竟然是因為她？【NOWnews今日新聞】
新南向政策 賴揆：盼中國尊重勿搞破壞【中央廣播電台】
傅達仁剩2個月生命 府：願協助安樂死法案【NOWnews今日新聞】
本報社評--台灣正走在被淘汰的路上【中央網路報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》