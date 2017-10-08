(健康醫療網／記者林怡亭報導)

當心情好憂鬱時，你會怎麼辦？很多人都不知道，若是心情很鬱卒，可以求助於社區心理衛生中心。董氏基金會今年以六都18歲以上民眾為調查對象，回收有效問卷2,244份；結果發現，72.8％受訪者「不知道」縣市設有社區心理衛生中心，有65.3％則「不知道」相關心理健康服務機構。

七成不知社區心理衛生中心

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，台灣目前設有22個社區心理衛生中心，超過300個民間心理健康相關團體，服務項目從初級預防教育、諮商輔導到醫療治療；葉雅馨主任建議，民眾當遇到壓力事件，可透過現有的心理健康資源尋求協助，不要等到讓壓力或負面情緒變成疾病，將增添治療的難度及延長情緒對身心狀況所造成的影響。

情緒是身心健康的警報系統

中華民國諮商心理師公會全聯會發言人林萃芬分享，民眾最多因家庭或感情困擾而來諮商，其中大多不是人際關係不佳者，而是在人際互動中長期委屈壓抑、追求人際圓滿者。她強調，情緒是身心健康的警報系統，當出現「我不快樂」、「睡不好」等訊號時應即時求助專業。

長期被情緒困擾應尋求協助

台北市立聯合醫院中興院區精神科醫師詹佳真表示，國外文獻指出，有心理困擾或精神疾病的人沒有尋求協助，主要原因包括缺乏對精神疾病特徵及可治療性的了解、不知道尋求協助的管道、對正接受心理或精神相關治療的人存有偏見、及擔心自己接受治療會被人歧視。

事實上，即使像嚴重的失覺失調患者犯罪，也只有7.5％的罪行是直接與精神疾病的症狀有關；患有精神疾病的患者接受治療後，並不會造成社會安全的問題。詹佳真醫師建議，如果長期被情緒問題困擾，出現失眠、注意力不集中、工作能力下降、逃避人群或社交活動，就應該尋求協助，預防長期的壓力造成生活品質的下降及個人能力的退化。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=35199喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網https://www.healthnews.com.tw更多健康資訊