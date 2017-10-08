(健康醫療網／記者林怡亭報導)

根據老人福利推動聯盟承辦的失蹤老人協尋中心統計，至今尚有300多位失蹤者走失在外，親屬們無不擔憂及焦慮，只盼能尋回失蹤的親人。母親失蹤已邁入第二年的汪小姐，每天都如同漫長又無盡的等待，她回想自104年8月母親罹患輕微失智症，家人對於母親病發時的亂吼、叫罵或喃喃自語都不曾埋怨，只期望母親開心的度過每一天。



中秋佳節倍思親 親屬協尋不放棄

某日父母發生口角，沒有走失經驗的母親在105年1月8日氣沖沖離家，沒想到母親因此毫無音訊。當汪小姐得知時，已超過協尋黃金24小時，懊悔不已的她嘗試各種方法尋找母親，找遍了汐止和東湖的山區、療養院、遊民收容所、求神問卜，甚至無名屍比對，前四個月每日尋找都毫無所獲。由於其母親患有地中海型貧血、高血壓與心臟病，在外流浪肯定很辛苦，現在汪小姐只希望有母親明確的下落，再有機會與母親團聚。

協尋口訣「問、撥、陪、送」

老人福利推動聯盟自民國90年成立「失蹤老人協尋中心」以來，共接獲7,262起協尋通報數，其中未佩帶手鍊的1,247位尚有327為未尋獲，尋獲率為七成三。而配戴「愛的手鍊」的尋獲率近百分之百。累計至今，中心已促成6 ,015次的家庭團圓，吳淑惠秘書長強調，協尋包括兩大要點，家屬需掌握黃金24小時，因為此時家人不會走的太遠，外觀、衣服也不會有太大的改變，而民眾則可根據協尋口訣，1.關心詢「問」，2.「撥」打服務專線，3.「陪」伴等待家屬，4.歡「送」老人返家，提供迷途長輩協助。

愛的手鍊是最好的預防方法

為避免家人走失造成悲劇，申請愛的手鍊仍是最好的預防方法，老人福利推動聯盟表示，只要家中親屬有走失之虞，包括失智老人、智障者、精神病患且領有身心障礙手冊或中、低收入戶者或者有走失紀錄者，皆可以免費申請愛的手鍊，申請專線為(02)2597-1700。





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