▲受到東北風及熱帶性低氣壓外圍雲系的影響，除了中部地區之外，其他各地今(8)日都有降雨的可能。（圖／NOWnews）

根據中央氣象局資料顯示，受到東北風及熱帶性低氣壓外圍雲系的影響，除了中部地區之外，其他各地今(8)日都有降雨的可能，而稍早氣象局也針對宜蘭縣等4縣市發布豪雨、大雨特報。

氣象局指出，由於東北風以及熱帶性低氣壓靠近，水氣隨之吹進台灣，為宜蘭地區帶來局部大雨或豪雨，至於花蓮、台東地區及恆春半島一帶，也會有局部大雨發生；基隆北海岸地區以及大台北的山區，可能會有局部較大雨勢，提醒民眾留意。

氣溫方面，今天在桃園以北及東半部地區，高溫約落在30至32℃，新竹以南地區較熱，高溫約在35至36℃。