記者張朝福／嘉義報導

嘉義市「第21屆桃城美展」今年評選出86件精彩作品入選，新秀輩出。年齡最輕的入圍者僅18歲(88年次)，年紀最長的為69歲(37年次)，老中青跨世代的藝壇人才匯聚。7日在文化局演講廳由市長涂醒哲頒獎表揚。

涂市長表示，「桃城美展」自民國84年起開始辦理，發掘、培養出不少藝壇新秀，也傳承、延續了嘉義畫都精神，現已為國內重要賽事平台。得獎作品即日起至11月5日，在文化局3、4樓盛大展出，展出期間還有3場次美育研習活動，歡迎一起來欣賞嘉義藝術風華。

玉山獎得主黃靖淳

水墨類玉山獎得主黃靖淳，83年次台中人，就讀台灣師範大學美術學系研究所。作畫前習慣聽著滾水煮動物膠的聲音，讓心靈獲得平靜，靈感來自於紀錄生活、隨時抄寫畫的隨身手帳。得獎作品《終於結束的起點》，描繪鐵道高架化、天橋拆除、陳舊國宅等親身經歷的周遭環境變遷。唯有告別過去，才能迎向新的未來。生命只有自己才能找到出路，而有衝撞才能破繭而出。此次榮獲首獎殊榮，備感榮幸。

丁奇獎得主 周欣慧及父母

書法類丁奇獎周欣慧，南投人78年次，就讀政大教育學系碩士班。得獎作品李賀《金銅仙人辭漢歌》，書寫大字行草書，深得王覺斯筆意，行筆穩健流暢，舒放自然中略帶遲澀，結構誇張而不做作。雖非科班出身，欣慧國小一年級就開始學書法，曾獲國語文競賽、學生美展等第一名肯定，常以《荀子．勸學》「騏驥一躍，不能十步；駑馬十駕，功在不舍。」鞭策自己精進書藝。這次獲得評審委員的肯定，對她是莫大的鼓勵。

梅嶺獎首獎陳俊男

西畫類澄波獎吳易澤，苗栗人76年次，嘉大美術系、新竹教育大學藝術系研究所畢業。高中至研究所一路都念美術，因為畫畫找回了自信，喜歡挖掘不被注意的事物，如芒草裡的山道，木麻黃間的風轟；沙堆上的碎石，浪潮後的模糊地帶，在環境中找尋自身和土地的連結，透過自身與環境對話後，就是得獎作品《記憶裏的傍晚》所要闡述的，有人稱他為「土地的紀錄者」。

澄波獎首獎 吳易澤

西畫類梅嶺獎陳俊男，現為專業畫家，新北市人，52年次，師大美術系畢業後，擔任國中美術老師。忙碌的生活讓他無暇創作，停筆25年後，因一個地區性美展比賽機會，讓他再度提起畫筆創作。從2009年開始，10年內連續5次參賽，終獲首獎，讓他非常開心。陳俊男老師擅長以細膩寫實及充沛的情感表達創作，熟悉的人、事、物是他的創作題材，得獎作品《生命是一首雋永的歌》，畫面有發條時鐘、黑膠唱片等許多年少時的回憶，充分表露真誠的情感。

本屆競賽徵件類別包含書畫類(水墨、書法、篆刻、膠彩)及西畫類(油畫、水彩、版畫)等2類，今年共計徵得書畫類162件(書法63、水墨99)、西畫類271件。433件參賽作品經各類別委員會初審與複審，計有86件作品脫穎而出。

得獎者可獲得獎金、獎狀、畫冊等贈禮，第一名獎金15萬元、第二名5萬元、第三名3萬元，優選1萬元。此次參展作品除美感，在技法及觀念中反映出當代藝術的諸多面向，以及對於社會現象的觀照，展現藝術創作的人文關懷。