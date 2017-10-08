高度近視併發白內障 醫師也是高危險群台灣好新聞報 (2017-10-08 07:00)
記者吳順永／台南報導
白內障已經不是銀髮族的專利，高榮台南分院眼科主任李尹暘表示，門診有越來越多的白內障患者，來自50歲以下的青壯年族群，甚至連每天為病人治病的醫師也是高危險群，在過去短短的一個月內，李尹暘主任就先後為兩位醫師動刀處理白內障，所幸兩位醫師在雙眼白內障治療後，視力均恢復至0.9以上，又可以重返工作崗位繼續懸壺濟世。
48歲的郝醫師，兩眼都有1000度以上的高度近視，由於門診病患眾多，整天都得盯著電腦工作，然而近兩年來開始發現視力急速惡化，經診斷後發現兩眼均有早發性白內障，而且無法以眼鏡改善視力，同時也發現左眼有黃斑病變，在與李尹暘主任討論後，郝醫師先後經過左眼視網膜手術與雙眼白內障手術，目前雙眼視力已進步至0.9以上，也大幅減少對近視眼鏡的依賴，又可以恢復正常的看診工作。
李尹暘主任指出，醫師這個職業在養成過程中的時間較長，近距離閱讀的機會也較大，很多在學生時期就已經是高度近視。而在執業之後又有較高機會與較長的時間接觸電腦等3C產品，長期下來早發性白內障或其他高度近視視網膜病變的風險也可能因此增加。
李主任進一步提醒，預防早發性白內障，在青少年時期就應避免近視進展至高度近視。成年後若有糖尿病，則應嚴格控制血糖並定期眼科檢查，且應避免濫用類固醇藥水；此外，平日做好眼睛防曬，減少3C產品使用時間，可以避免白內障惡化及黃斑部病變提早報到。一旦發現自己視力退步，近視度數顯著上升，且戴眼鏡也無法改善視力時，應該盡快至眼科檢查，以免延誤治療。
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