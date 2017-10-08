因應新北本土登革熱群聚 桃市於桃鶯交界處動員消滅病媒蚊台灣好新聞報 (2017-10-08 07:05)
記者葉志成／桃園報導
新北市鶯歌區本土登革熱群聚案截至本週已有3例確診個案，疫調發現其中2案均有至桃園市活動史。因兩地區居民生活網絡密切且重疊，為防範疫情傳播，桃園市衛生局結合環保局一同號召縣市交界處10里里長及百餘名社區防疫志工、清潔稽查大隊與中隊隊員，一起投入社區環境清潔工作，衛生局也呼籲全市市民應主動清除家裡及戶外孳生源，共同對抗登革熱。
中央氣象局報導國慶連假可能會有短暫陣雨，天氣悶熱又逢下雨很容易造成容器積水而孳生病媒蚊，為降低登革熱傳播風險，衛生局特地選在國慶連假的第一天動員桃園區大林里、大豐里、雲林里、建國里；八德區大明里、大仁里、大發里、大安里及龜山區福源里、山頂里共10里里長及清潔稽查大隊進行縣市交界處的環境孳清工作，共計查訪1,075家戶及清除169個積水容器；另10月7日至10日間，桃園市12區環保志工計有200隊次、約9,216人次將參與社區環境衛生清潔工作，加強病媒蚊孳生源清除。
衛生局強調，民眾應持續整頓環境加強清除孳生源，注意環境衛生及落實「巡、倒、清、刷」，清除積水容器，才能有效防治登革熱。衛生局亦提醒若出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利診斷及時通報與治療。民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線 1999 或防疫專線 0800-033-355 洽詢。
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