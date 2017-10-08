記者吳順永／台南報導

台南廖姓女子，因為看到同事自殺，驚嚇過度造成精神異常，被家人關在無窗無燈的小房間，吃腐敗的食物，區公所接到通報後，提報給慈濟基金會，由志工林惠敏負責陪伴關懷，每天帶廖女去環保站做資源回收，還定期帶她回醫院門診，兩人培養出如母女般的感情，幫助廖女走出黑暗的角落，迎向陽光。

43歲的廖女出生台南新化，排行老三的她，還有一哥一姊一弟弟，因為身體狀況不佳，陽明高商資料處理科念了一年休學。

由於父母在工廠工作，家中經濟狀不佳，廖女到台中、仁德的化妝品工廠工作，23歲回到新化一家工廠上班，一次看到同事上吊驚嚇過度，導致精神狀況出現問題，姊姊帶她到台中精神醫院治療，病情好轉後出院，廖女回到新化哥哥家，但哥哥有家庭無暇照顧，讓她獨自住在二樓的一間房間，廖女的病情無法獲得控制。

2012年冬天，廖女穿著單薄的衣服，在馬路上遊蕩，被善心人士送到衛生所，通報為失蹤人口，後來查出資料，新化區公所社會課通報給慈濟基金會。

負責陪伴的慈濟志工林惠敏表示，第一次去家中訪視，看到她用生米泡水吃，房內堆滿雜物，還有酸臭腐敗的食物，生活與飲食環境惡劣。立即協助將廖女安置到康復之家，讓她得到好的生活環境，還定期帶她到仁愛之家門診、做身心鑑定，2016年，終於完成6次就診記錄，取得醫生證明，申請身心障礙手冊，每月領社會補助8499元。

廖女一開始因為精神狀況與不信任，口氣語言不佳，林惠敏像媽媽一樣時時刻刻照顧她，真誠關愛逐漸讓她打開心房，願意走出家門運動、菜市場接觸人群、到環保站做資源回收。

林惠敏為了跟她結善緣，進一步自掏腰包代替捐款慈善100、醫療50、教育50、檀施100共400元，期盼因病而貧的廖女能就此翻轉人生，去年11月廖女開始用自己的補助款項繳交功德款。

廖女感謝林惠敏5年多來的關懷與幫忙，讓她改變不良生活習慣，住進康復之家，變得比較獨立，也跟大家相處很愉快。

慈濟基金會表示，慈善是慈濟的根，證嚴上人慈示「落實人人訪視」，希望志工們走入社區，關心鄰居或有困難的家庭，藉由正向能量，服務人群，帶動案家比較好的境界，真正離苦得樂。