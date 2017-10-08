地方中心／澎湖報導

由澎湖縣政府所策辦的2017「菊島盃」國際法式滾球錦標賽將於10月12日(星期四)下午1時於湖西國中滾球場熱鬧開賽。近年來澎湖縣政府大力推動國際型賽事，屢獲各界佳評，此次滾球錦標賽國內外各地好手龍集虎萃，賽程精采可期。

滾球運動是「世界運動會」指定項目之一，更有可能在2024年成為奧運正式比賽項目。澎湖縣政府委託湖西國小舉辦｢2017澎湖縣菊島盃國際法式滾球錦標賽｣，作為培養縣內選手有機會能與台灣選手及國際級選手切磋，增進技術，期待有朝一日能成為奧運國手，為國爭光。

｢2017澎湖縣菊島盃國際法式滾球錦標賽｣是各界引頸期盼的賽事，今年更透過中華民國滾球協會苗理事長邀請了世界盃的男女冠軍隊伍及新加坡、蒙古等國國際級選手來澎參賽，讓澎湖能藉由這項運動走向世界，讓世界看見澎湖這世界最美麗的海灣。

今年「菊島盃」法式滾球賽分為青少年組、男女公開組、長青組共四項組別，老少咸宜。共計有99個隊伍參賽，隊職員250餘人，除台灣選手外，並有來自新加坡、蒙古、馬來西亞、泰國、日本等地的隊伍，歡迎各位民眾於賽程期間（10/12～10/15）前至湖西國中共襄盛舉，到場為比賽選手加油打氣，感受現場熱鬧氣氛。