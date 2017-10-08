記者林貞平／台中報導

長期臥床婦人，泌尿道反覆感染多次進出醫院，卻始終找不出病因， 臺中慈濟醫院幫阿嬤裝導尿管後， 意外發現病因來自大腸膀胱間的瘻管， 造成大便跑到泌尿道以致感染，經外科手術後改善。

黃姓婦人九十歲，長期臥床、已無法語言溝通，幾個月前反覆發燒， 家人送醫急診驗出泌尿道感染，服藥後退燒， 想不到幾天後又重演發燒、送醫、檢驗、服藥流程， 返家再感染的情況一再重覆發生，甚至曾經因此發生敗血性休克。 急診醫師經會診感染科、泌尿科與腎臟內科醫師， 再三檢視仍查不出病因，不但病人受苦，家人也十分無奈。

臺中慈濟醫院腎臟內科陳一心主任分析， 高齡病人不明病情的反覆發燒，可能是淤尿排不乾淨， 建議裝上導尿管，家人起初認為，長輩身上已有氣管， 不希望增加其它管路，徒增老人家痛苦，但再三出現不明發燒， 更讓人憂心，經多次勸說，家人終於同意， 結果想不到婦人導出來的不只是尿，還混雜疑似糞便的物質。

九旬婦人泌尿道反覆感染 竟是大腸膀胱瘻管作祟

「導尿管液體來自膀胱，正常的情形下，不應該有大便， 會混入糞便的原因極有可能是大腸膀胱的瘻管」，經電腦斷層檢查， 陳一心說，原來腸子和輸尿管旁邊的膀胱，已出現瘻管，懷疑 移動病人時壓力較大，大腸糞便從通道滲到膀胱，以致憩室發炎， 引發大腸靠近膀胱的地方反覆慢性感染。

陳一心表示，臨床慢性憩室發炎造成大腸膀胱瘻管十分少見，通常「 腸道與膀胱出現瘻管」症狀是癌症病人進行放射治療後的併發症。 他分析，可能阿嬤長期臥床造成大腸憩室，憩室又剛好接近膀胱， 造成兩者通道相通，最後，會診大腸直腸外科醫師， 從大腸做一個造口手術，讓婦人大便不會再經過膀胱， 終於改善反覆感染問題。

陳一心指出，容易發生大腸憩室的族群包括： 六十五歲以上的長輩、家族史、肥胖、偏愛精緻食物者。 建議多吃高纖、少加工的食品，多運動，讓身體更健康。