isCar！在當今環保節能的大潮之下，各家車廠無不調整發展方向，轉而研發符合新世代需求的綠能產品，在2015年法蘭克福車展中，Porsche 為我們帶來了「Mission E Concept」電動概念車，這款別開生面的概念產品在日前也確定投入量產，如今量產版本的 Mission E 偽裝測試車更首度被外界補獲，而未來它又會對市場造成怎樣的衝擊呢？

▲Porsche Mission E 偽裝測試車（圖片來源：Motor1）

本次現身世人面前的 Mission E 偽裝測試車，就外型方面基本維持了概念車的設計樣貌，看起來宛如小一號的 Panamera，不過由測試車還可以看出，Mission E 量產版本仍採用較為保守的設計，如實體後照鏡、外顯式的B柱等；另外雖然在偽裝之下無法辨識確切樣貌，但該車前後保桿的設計，似乎較概念車增添了許多層次，令人相當期待新車會帶給我們怎般的視覺感受。

▲Porsche Mission E 偽裝測試車（圖片來源：Motor1）

動力部分，Porsche 似乎在電動領域上已取得一定把握，雖然目前未釋出具體技術資料，不過從 Mission E 偽裝車現身，以及近期車廠賽事部門宣布投入 Formula-E 電動車賽事即可窺見一斑；而從先前 Mission E Concept 的資訊來判斷，未來期量產版本有很大的可能採用相同的動力佈局，以兩具電動馬達、輸出近600hp的綜效馬力，輔以四輪驅動與四輪轉向技術，讓該車擁有3.5秒完成0-100kh/h的加速實力。

▲Porsche Mission E 偽裝測試車（圖片來源：Motor1）

此外，Porsche 還宣稱他們研發出一套800V的渦輪充電系統，能在15分鐘內為 Mission E Concept 補充80%的電力，而滿電可行駛約500km的里程數，就此看來實用性相當地高；Mission E 量產版本預計將於2019年正式發表，綜觀市場上同級距對手就屬當紅的 Tesla Model S，屆時新興品牌與老字號跑車品牌勢必會有場龍虎對決，精彩可期。

▲Porsche Mission E Concept