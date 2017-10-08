isCar! 挾著「Sport」之名、Range Rover Sport可說是Land Rover品牌之中的高性能代表，注入鋁合金車體、大尺碼胎圈以及頂尖SVR徽章等元素，甚至一舉奪下紐柏林最速SUV稱號，都讓Range Rover Sport在強悍越野基因中成為獨樹一格的存在。而在全新發表的小改款車型上，Range Rover Sport車系導入品牌首見Plug-in Hybrid插電式複合動力，更冠上全新P400e型號引領Jaguar Land Rover集團進入節能環保新篇章。

撇開全新的P400e Plug-in Hybrid版本，小改款Range Rover Sport陣容不僅保留原有汽、柴油引擎動力，更針對頂規SVR高性能版本做出提升，那具5.0L V8機械增壓引擎如今可迸發高達575hp驚人馬力，帶動突破兩噸的車重在4.3秒內完成0-100km/h加速，比起改款前進步達0.2秒。

小改款Range Rover Sport SVR提升馬力至575hp，使得0-100km/h加速進步至4.3秒

而在外觀方面小改款Range Rover Sport維持相同車身線條，僅針對頭、尾保桿注入更多運動化線條，從車頭望去低伸的下巴搭配20吋胎圈組顯得氣勢十足之外，嶄新的LED頭燈更是Range Rover Sport改款一大亮點。原廠提供四種等級、價格不同的LED頭燈選配，即使是標準版便已具備矩陣式LED頭燈與自動遠近光調整，高規燈組則納入更多LED模組、並提供道路標誌輔助照明、對向來車偵測等先進功能，至於頂規燈組更納入雷射光源，在夜晚漆黑道路環境提供長達500m遠距離照明，是當前Jaguar Land Rover集團中最為先進的燈組。

小改款車型提供選配的高階LED、雷射頭燈組是目前集團內最先進的燈組，可提供最遠達500m夜間照明能力

與Velar相同、小改款Range Rover Sport也採用上下雙觸控螢幕作為中控台介面

作為Range Rover Sport改款中的一大亮點，全新的P400e Plug-in Hybrid版本反倒沒有在外觀部分加以張揚，除了車尾新增「P400e」字樣、也只能透過車頭水箱護罩新增的充電插座來識別其獨特身分。引擎蓋下以一具2.0L四缸渦輪汽油引擎為基礎，搭配電動馬達之後創造出高達404hp強悍動力、扭力更擁有65.28kgm驚人水準。

即使注入電能動力輔助，Range Rover Sport P400e卻也沒因此犧牲任何越野能力，與動力系統搭配的是一具八速自排變速箱，電動馬達則坐落在變速箱與引擎輸出端之間，因此原有四驅系統運作與越野性能表現可說絲毫不受影響。Range Rover Sport P400e可在6.3秒內完成0-100km/h加速，卻同時擁有高達51km純電行駛里程，42.93km/L平均油耗表現更是史上最省油的Land Rover車款。