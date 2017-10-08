沒牙吃鵝肉 七旬翁沒咬硬吞卡食道大成報 (2017-10-08 02:32)
豐原醫院肝膽腸胃科主任何明印表示：一名73歲的林姓患者，在1個月前緊急到急診報到，家屬說：爸爸吃了一塊鵝肉後，就一直咳嗽、呼吸喘不過來，急診醫護人員進行X光檢查後，並未察覺異樣，因肉屬於軟組織，在X光下室看不清楚的，除非鵝肉還有骨頭，才能察覺。
因為患者呼吸不順的症狀蠻明顯的，透過胃鏡檢查，發現一塊大約4公分*2公分的鵝肉，卡在食道的最上端，上不上下不下的，因食道跟氣管隔旁邊而已，鵝肉整個壓迫到氣管，才會覺得呼吸很不順暢。
加上這位患者沒有牙齒，整塊鵝肉是完整的卡在食道裡，研判他沒有好好的把鵝肉一口一口慢慢咬碎，可能咬沒幾口後就將它吞到肚子裡，其實鵝肉的肉質在肉類裡算是硬的，如果沒有好好咀嚼，硬吞容易卡在食道導致呼吸不順暢。
因壓迫到氣管，患者會一直覺得氧氣不夠，會想一直吸氣、且有躁動不安的情形，依照學理來說：食物卡太久會造成局部缺血、食道破掉出血情形。
一般常有異物卡在食道的患者，多以沒有牙齒的老年人居多，老年人沒有牙齒在咀嚼上不易，容易咬幾口就往肚裡吞；另外慢性十二指腸潰瘍導致變形與狹窄的病人，比較容易導致異物或食團卡在胃內。
豐原醫院肝膽腸胃科主任何明印表示：不論是誰，在咀嚼食物時，一定要細嚼慢嚥，才能減少異物卡在食道、甚至引起氣管的的壓迫，導致呼吸困難情形發生。(照片由豐原醫院提供)
七旬翁沒牙吃鵝肉 沒咬硬吞卡食道(豐原醫院提供)
https://youtu.be/2F0TMMFBvIc
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