安南醫院推動校園周邊健康飲食暨無菸環境示範計畫大成報 (2017-10-08 00:47)
為保護未滿18歲青少年不受菸品危害，結合社區力量聯合校園周邊店家共同加入禁止販售、提供菸品及宣導校園周邊環境禁菸，遠離二手菸及三手菸的危害；達提升學童及家長健康識能，選擇均衡飲食與建構友善無菸環境。
衛生局股長葉雀惠讚賞安南醫院拋磚引玉發起校園週邊健康飲食及創造無菸校園與社區環境。蔡宗欣副院長表示，國小中生是國家未來主人翁，基於保持未來國家棟樑的健康，故發起今天這活動。
和順國中謝連陽校長表示，會持續在校園及校園周遭，致力於無菸環境及健康飲食。和順國小柯禧慧校長表示，很高興有安南醫院這個好鄰居，守護全體學生健康。校園週邊各店家業者均表示，目前都導入健康食品生產線，提供給消費者們。
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