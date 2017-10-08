【大成報記者于郁金/連凱斐/臺南報導】學校附近充斥許多速食店、手搖飲料、炸物攤，欲要求正處發育期的學童正確選擇並遠離不健康食物，實屬困難；有鑑於此，臺南市立安南醫院承接市政府衛生局計畫，推動「校園周邊健康飲食暨無菸環境輔導示範計畫」希望能夠落實學校周圍500公尺店家(包括早餐店、超商、速食店、飲料店等)，推動健康飲食，提供學童健康飲食的好處、進而強健體魄、提升學習能力。為保護未滿18歲青少年不受菸品危害，結合社區力量聯合校園周邊店家共同加入禁止販售、提供菸品及宣導校園周邊環境禁菸，遠離二手菸及三手菸的危害；達提升學童及家長健康識能，選擇均衡飲食與建構友善無菸環境。衛生局股長葉雀惠讚賞安南醫院拋磚引玉發起校園週邊健康飲食及創造無菸校園與社區環境。蔡宗欣副院長表示，國小中生是國家未來主人翁，基於保持未來國家棟樑的健康，故發起今天這活動。和順國中謝連陽校長表示，會持續在校園及校園周遭，致力於無菸環境及健康飲食。和順國小柯禧慧校長表示，很高興有安南醫院這個好鄰居，守護全體學生健康。校園週邊各店家業者均表示，目前都導入健康食品生產線，提供給消費者們。